Zeman: nem erősítették meg, hogy orosz ügynök érkezett volna Csehországba

2020. május 5. 21:32

Nem erősítették meg a cseh biztonsági szolgálatok, hogy a közelmúltban egy diplomata-útlevéllel rendelkező orosz ügynök érkezett volna Prágába, aki állítólag ricint vitt magával, hogy megmérgezhessen három prágai köztisztviselőt - jelentette ki Milos Zeman cseh államfő a közszolgálati rádióban kedden este közvetített beszélgetésben.

Zeman - france24.com

A Respekt című jobboldali hírmagazin a múlt hétfőn írt az állítólagos orosz ügynök Prágába érkezéséről. A hetilap jelezte, hogy értesüléseit a cseh biztosági szolgálatok köreiből szerezte. A Respekt közlése éles reakciókat váltott ki a cseh oldalon, és tovább rontotta az utóbbi időben amúgy is igen feszült cseh-orosz viszonyt.



"Ha valóban egy ricinnel ellátott orosz ügynök érkezett volna Csehországba, a cseh biztonsági szolgálatoknak ezt meg kellett volna erősíteniük. Erre eddig nem került sor, én ilyen tájékoztatást nem kaptam" - szögezte le Milos Zeman a közrádióban.



A cseh médiában megjelent értesülések szerint a feltételezett orosz ügynöknek Ondrej Kolár prágai 6. kerületi polgármestert, Zdenek Hríb prágai főpolgármestert és Pavel Novotnyt, Reporyje városrész polgármesterét kellene meggyilkolnia. A három prágai politikus a múlt héten rendőri védelmet kapott.



Kolár "bűne", hogy elrendelte Ivan Konyev szovjet marsall szobrának eltávolítását egy prágai térről. Hríb arról döntött, hogy a 2015-ben meggyilkolt orosz politikusról, Borisz Nyemcovról nevezzék el azt a teret, ahol a prágai orosz nagykövetség áll, míg Novotnyt azért bírálja Moszkva, mert Reporyje központjában emlékművet állíttatott a 2. világháború idején a nácistákkal együttműködő Orosz Felszabadító Hadsereg (ROA) katonáinak, akik a háború végén segítséget nyújtottak a prágai felkelőknek.



A cseh államfő "eltúlzottnak" minősítette, hogy Moszkva büntetőeljárással fenyegette meg a Konyev marsall szobrának eltávolítóit. Szerinte azonban az oroszok csak a "buta" és "jelentéktelen politikusok" cselekedeteire reagáltak.



Zeman a jelenlegi cseh-orosz történelmi vitákkal kapcsolatban azt mondta, szeretné, ha senki sem avatkozna be a cseh belügyekbe. Szerinte ez az Egyesült Államok prágai nagykövetére is vonatkozik, aki a cseh kormány által mérlegelt digitális adó bevezetése kapcsán levelet írt a cseh parlamentnek, ebben diszkriminatívnak nevezte a tervezett adót, s amerikai válaszlépésekkel fenyegette a cseheket.



Tomás Petrícek cseh külügyminiszter kedden a parlamenti alsóházban kijelentette, hogy Csehország szeretné tárgyalások útján rendezni a jelenlegi vitáit Oroszországgal.

Hasonló igényt fogalmazott meg korábban Moszkvában az orosz külügyi tárca is.

MTI