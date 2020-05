Koronavírus - Franciaországban ismét háromszáz fölött a napi halálozás

2020. május 5. 22:25

A francia egészségügyi minisztérium kedd esti összesítése szerint a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma az egymás utáni második nap ismét háromszáz fölött volt: az elmúlt 24 órában 330-tal 25 531-re nőtt a Covid-19 betegségben elhunytak száma az előző napi 306-os növekedés után, miközben a hétvégén már a száz felé közelített.

Kórházban 234-en hunytak el a fertőzés következtében az elmúlt 24 órában az előző napi 243 után, az idősotthonokból és a szociális intézményekből 96 új halálesetet jelentettek, a hétfői 63 után.



A kórházban kezeltek száma az elmúlt 24 órában 773-mal 24 775-re csökkent, de még mindig 987 új betegfelvétel történt.



Az intenzív osztályokon 266-tal kevesebb súlyos beteget kezeltek, mint hétfőn. Lélegeztetőgépen jelenleg 3460-an vannak, ami az április 9-i tetőzéskor ápolt betegszám felének felel meg.



A francia kormány jövő hétfőn tervezi megkezdeni a március 17-én életbe léptetett szigorú kijárási korlátozások fokozatosan feloldását, ami körül még mindig sok a bizonytalanság, elsősorban az iskolák megnyitását illetően.



Emmanuel Macron államfő arra figyelmeztetett, hogy az élet nem fog egy csapásra visszatérni a régi kerékvágásba, arra még feltehetően heteket kell várni. Azt is jelezte, túl korainak tartja, hogy a franciák elkezdjék a nyári vakációt tervezni, mert csak "június elején" lehet majd a járványhelyzetről biztosabbat tudni.



"Korlátozni fogjuk a külföldi utakat. Az európaiak maguk között maradnak, a járvány miatt kicsit kevesebbet fogunk mozogni" - mondta a francia elnök egy, az egészségügyi dolgozók gyerekeinek fenntartott iskola meglátogatásakor.



Az általános karantént jövő héten felváltó óvintézkedések bevezetése fokozatos lesz. Hétfőtől a franciák már igazolás nélküli is elhagyhatják az otthonaikat, de június 2-ig csak a lakóhelyük körüli 100 kilométeres körzetben mozoghatnak. A vendéglátóiparon kívül a kereskedelmi egységek megnyithatnak, de a mozik, színházak, koncerttermek továbbra is zárva maradnak, ahogy a parkok, játszóterek, sportlétesítmények, tengerpartok, strandok és az uszodák is, gyülekezni pedig csak 10 főig lesz engedélyezett.

MTI