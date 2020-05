Dzsudzsákot hazamenekítették az Emírségekből

2020. május 5. 23:21

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs a magyar állam segítségével hagyta el kedden az Egyesült Arab Emírségeket, hogy Magyarországra utazzon. A Dzsudzsákot szállító gépen hét másik magyar állampolgár is utazott, értesült az Index.

Dzsudzsák Balázs - ripost.hu

A Külgazdasági és Külügyminisztérium megerősítette, hogy Dzsudzsák hét másik magyar állampolgárral együtt valóban rajta volt a mentesítő járaton, amely az esti órákban landolt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Az Emirátusokban a koronavírus-járvány miatt leállt a polgári légiforgalom, ezért csak az ehhez hasonló járatokkal lehet elhagyni az országot. Dzsudzsák diplomata útlevéllel rendelkezik, több magyar sportolóval egyetemben.

A minisztérium arra is kitért, hogy folyamatosan zajlik a külföldön rekedt magyarok hazahozatala. Eddig 9455 magyar állampolgárnak segített hazajutni a magyar állam, 672 magyar utazását pedig még szervezik. Jelenleg is úton van Észak-Amerikába egy járat, ami 121 embert hoz haza Miamiból, New Yorkból és Torontóból, valamint Izlandról.

magyarnemzet.hu; index.hu