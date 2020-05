Koronavírus - MNB: aktívabbá válhatnak a jogosulatlan pénzügyi szolgáltatók

2020. május 6. 11:02

A vírusveszély miatt otthonról online dolgozó több munkavállaló és az alacsony betéti kamatok miatt aktívabbá válhatnak az engedély nélküli internetes befektetési - sokszor piramisjátékot folytató - szolgáltatók. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdai közleménye szerint az első negyedévben közel egymilliárd forint bírságot szabtak ki jogosulatlan szolgáltatókra.

A jegybank felhívta a figyelmet arra, hogy gyanúsak a gyors, extrém magas és kockázatmentes hozamot, a munka nélkül bárkinek elérhető passzív jövedelmet vagy éppen a "tőzsde titkait" kínáló ajánlatok, agresszív reklámok, készpénzes ügyletek és súlyos kárt okozhatnak a nem kellően körültekintő befektetőknek.

A vírusveszély idején megnövekedett internethasználat és az alacsony betéti kamatok a kétes befektetések felé terelhetik a pénzügyekben kevéssé járatos kisbefektetőket. Az MNB csak idén az első negyedévben 4 új piacfelügyeleti eljárást indított jogosulatlan pénzügyi, befektetési szolgáltatókkal szemben. A jegybank emellett az ezen időszakban lezárt korábbi ugyanilyen esetek miatt 4 határozatában összesen 973,5 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki az engedély nélküli tevékenységek miatt - összegezte a jegybank közleménye.

Az MNB emellett az első negyedévben 5 természetes személy részére összesen 10 millió forint eljárási bírságot szabott ki különböző, jogosulatlan tevékenységet vizsgáló piacfelügyeleti eljárásaiban - közölték.

A jegybank a pénzügyi stabilitás, a befektetők és a piaci szereplők biztonsága érdekében szűri ki a jogosulatlan szolgáltatókat a piacokról. E tevékenység ugyanis - és a sokszor hozzá kötődő csalás, sikkasztás is - bűncselekmény. Az MNB ezért ezekben az ügyekben büntető feljelentést is tesz, és együttműködik a nyomozó hatóságokkal.

Befektetési szolgáltatás Magyarországon csak jegybanki engedéllyel vagy regisztrációt követően nyújtható. Befektetés előtt a jegybank honlapján ellenőrizhető, hogy nem jogosulatlan szolgáltatóról van-e szó, és a legális piaci szereplők adatbázisa is ugyanitt elérhető. Az MNB ügyfélszolgálatán és a megyeszékhelyeken elérhető vidéki Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodáknál is előzetesen azonosítani lehet - telefonon, e-mailben - ezeket a szolgáltatókat. Ha pedig valaki gyanús befektetési termékek, szolgáltatók feltűnését észleli, azt a jegybank e célra kialakított külön internetes felületén is bejelentheti - olvasható a tájékoztatásban.

MTI