Koronavírus - New Jerseyben meghosszabbították a kijárási korlátozást

2020. május 6. 21:42

New Jerseyben szerdán meghosszabbították a kijárási korlátozásokat, Ron DeSantis floridai kormányzó pedig azt jelentette be, hogy Dél-Floridában is maradnak a tilalmak.

Phil Murphy, New Jersey demokrata párti kormányzója szerdán rendeletet írt alá arról, hogy további 30 napig érvényben marad az egészségügyi szükségállapot az általa irányított állam egész területén.

A kormányzó ugyanakkor leszögezte: ez nem az jelenti, hogy ne tapasztalnának javulást a járványhelyzetben. Hangsúlyozta, hogy a rendelet célja a társadalmi elkülönülés további fenntartása, mert - mint mondta - ez tényleges eredményeket hoz a vírus terjedésének visszaszorításában. Elmondta továbbá, hogy az államban kedden 1513 új vírusfertőzést diagnosztizáltak, s ezzel több mint 131 ezerre emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma, s szintén kedden 308 beteg halt meg a vírus okozta Covid-19 nevű betegségben. New Jerseyben a járvány eddig több mint 8500 halálos áldozatot követelt. A szomszédos New York államban Andrew Cuomo kormányzó azt jelentette be, hogy kedden 232 ember halt meg a Covid-19-ben, közülük 207 beteg kórházban, 25 ápolt pedig idősotthonban hunyt el. A demokrata párti politikus leszögezte: a vasárnapi helyzethez képest emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma.

Ron DeSantis, Florida republikánus kormányzója szerdán megerősítette, hogy a dél-floridai Miamiban és környékén, valamint Palm Beachen és környékén továbbra is érvényben maradnak a kijárási korlátozások, és nem oldják fel egyes üzletek és kis szolgáltatók nyitvatartási tilalmát sem. A kormányzó a fertőzöttek és a halálos esetek magas számával indokolta a döntését. Texasban, ahol fokozatosan ugyan, de újraindították a gazdasági és a mindennapi életet, szerdán egyhetes börtönbüntetésre ítélték egy fodrászüzlet tulajdonosnőjét, mert a korábbi zárlat idején nyitva tartotta a szalont. A dallasi üzlet tulajdonosa, Shelley Luther azzal érvelt, hogy gondoskodnia kellett a családjáról és a gyermekeiről, ezért nem zárhatta be az üzletet. A bíró szerint elkerülhette volna a börtönbüntetést, ha bocsánatot kér a nyitva tartásért és kifizeti a kirótt büntetést. Luther azonban nem volt hajlandó erre.

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház szerda déli adatai szerint az Egyesült Államokban több mint 1 millió 212 ezer az új típusú koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma, és a vírus okozta Covid-19 betegségben több mint 71 ezer amerikai hunyt el.

MTI