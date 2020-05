Az Európai Bizottság mielőbbi megoldást ígér az SZNT-nek

2020. május 6. 21:54

„Az Európai Bizottság nagyon is tisztában van az aláírásgyűjtés nehézségeivel. Dolgozunk azon, hogy amilyen gyorsan csak lehet megoldást találjunk valamennyi, jelenleg folyamatban lévő európai polgári kezdeményezésre” – így reagált az uniós bizottság a Magyar Nemzet kérdésére azzal kapcsolatban, hogy mikor várható döntés a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés határidejének lehetséges kitolásáról. Lapunk is megírta, és a bizottsági válasz is utal rá, hogy az európai járványhelyzet ellehetetleníti a papíralapú gyűjtést, illetve a már meglévő aláírások begyűjtését.

Folyosói pletykák szerint minden esély meg lehet rá, hogy a bizottság a jövő héten bejelentse a hat hónapos hosszabbítást – a szervező Székely Nemzeti Tanács ennyi pluszidőt kért a testülettől. Izsák Balázs, az SZNT elnöke nemrég a távirati irodának úgy fogalmazott: a csütörtök éjféli határidőig az online aláírások száma meghaladja az egymilliót.

Az európai polgári kezdeményezések során a kezdőnaptól számított egy év alatt legalább egy millió támogató nyilatkozatot kell összegyűjteni az Európai Unió negyedében, tehát hét tagországban. (Ezen belül az egyes államokban is megszabott küszöbértékek vannak.) A támogató nyilatkozatok összegyűjtését, majd ellenőrzését követően a bizottságnak is be kell nyújtani a kezdeményezésről szóló pontos információkat. Az uniós jogszabályalkotásért felelős testület – az Európai Parlament kontrollja mellett – bírálja el, hogy javasol-e intézkedést az előterjesztett ügyben.

A nemzeti régiók megmaradása érdekében indított kezdeményezés az egymilliós kritérium tekintetében közel jár a sikerhez. A területi küszöbök megugrását pedig a járványhelyzet miatt valószínűsíthető hosszabbításban érnék el a szervezők.

Judi Tamara (Brüsszel)

magyarnemzet.hu