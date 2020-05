Koronavírus - Még mindig sok halott, de egyre kevesebb beteg Franciaországban

2020. május 6. 23:21

Franciaországban az elmúlt 24 órában 278-cal 25 809-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma az előző napi 330 után, de a kórházakban hetek óta fokozatosan csökken a betegszám, ezért országszerte folytatódott a felkészülés az általános karantén jövő heti feloldására.

Az egészségügyi minisztérium szerda esti összesítése szerint a kórházakban 177-en, az idős otthonokban és szociális intézményekben 101-en vesztették életüket a Covid-19 fertőzés következtében az előző nap óta.

Kórházban 23 983 fertőzöttet ápolnak, ami 792-vel kevesebb, mint kedden, de még mindig csaknem kilencszáz új betegfelvétel történt szerdán.

Az intenzív osztályokon csaknem egy hónapja csökken a betegszám, kedd óta 283-mal. Jelenleg 3147-en vannak lélegeztetőgépen, míg az április 9-i tetőzéskor 7200 volt ez a szám.

A súlyos betegek számának egyenletes csökkenését biztató jelnek tartják a szakemberek, ugyanis az egészségügyi rendszer leterheltségén múlik, hogy milyen mértékben oldhatók fel jövő héten a szigorú kijárási korlátozások, amelyek megyékre lebontott pontos és végletes részleteit csütörtök délután ismerteti Edouard Philippe miniszterelnök.

Az Odoxa közvélemény-kutatóintézet szerdán közzétett felmérése szerint a franciák kétharmada támogatja és várja a karantén befejezését, ugyanakkor 60 százalékuk nem bízik abban, hogy a kormány stratégiája sikeres lesz annak érdekében, hogy az országot ne érje el a járványnak egy második hulláma.

Legvitatottabb kérdés az iskolák megnyitásának menetrendje és a tömegközlekedési eszközök biztonsága.

Az általános karantént hétfőn felváltó óvintézkedések bevezetése fokozatos lesz. Jövő héten a franciák már igazolás nélküli is elhagyhatják az otthonaikat, de június 2-ig csak a lakóhelyük körüli 100 kilométeres körzetben mozoghatnak. A vendéglátóiparon kívül a kereskedelmi egységek megnyithatnak, de a mozik, színházak, koncerttermek továbbra is zárva maradnak, ahogy a parkok, játszóterek, sportlétesítmények, tengerpartok, strandok és az uszodák is, gyülekezni pedig csak 10 főig lesz engedélyezett. A kormány június elejétől reméli tovább enyhítések engedélyezését.

MTI