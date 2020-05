Joe Biden megosztóvá vált az amerikai demokraták körében

2020. május 7. 11:58

Újabb furcsa gellert kapott az amerikai kampány azután, hogy a koronavírus-járvány nyomán elmaradnak az előválasztások, nincsenek tömegrendezvények. Egy friss felmérés szerint ugyanis a demokrata szimpatizánsok egy számottevő része kiábrándult Joe Bidenből azt követően, hogy Barack Obama volt alelnöke és Donald Trump várható novemberi kihívója a múlt héten kategorikusan tagadta egykori szenátusi munkatársa, Tara Reade vádját, miszerint a kilencvenes évek elején a kongresszus épületében erőszakoskodott vele. Reade-nek­ erre tanúi is vannak és eskü alatt is kész vallomást tenni, miközben a washingtoni rendőrség nem hajlandó foglalkozni az üggyel. A szenátus pedig egy törvényre hivatkozva nem ad ki arra esetlegesen vonatkozó iratokat, noha ezt Biden maga is szorgalmazta.

– Nem, nem igaz. Egyértelműen mondom, soha, soha nem történt meg – hangoztatta múlt pénteken, több hét hallgatás után először a nyilvánosság elé állva Joe Biden, aki a kilencvenes években Delaware állam szenátora volt.

Tumultuózus jelenet egymással veszekedő michigani demokraták körében. Biden megosztó? Fotó: Reuters

Egy friss felmérésből kiderül: noha Bident riválisának, Bernie Sandersnek a visszalépése után már szinte semmi nem választja el a demokrata elnökjelöltségtől, a párt szimpatizánsainak 26 százaléka a Reade-ügyben tett megnyilatkozása után már mást jelölne helyette, és csak 61 százalékuk áll ki mellette. Az pedig talán még kellemetlenebb Bidennek, akinek „középen”, Trumptól is szavazatokat elszedve kellene nyernie novemberben, hogy a pártprefenciáktól függetlenül megkérdezettek esetében, demokrata és republikánus szimpatizánsokat is számolva, csak 41 százalék tartja hitelesnek a zaklatási ügyben adott válaszát. A hét elején a demokratákkal nyíltan szimpatizáló liberális világlap, a The New York Times is írt arról belsős véleménycikkében, hogy a demokratáknak alternatívában kellene gondolkodniuk.

Mindez egy további kérdéshez is átvezet. Joe Biden hamarosan megnevezheti alelnökjelöltjét, akiről korábban azt ígérte: női politikus lesz. Ez egyfelől pluszpontot ér abban a szavazótáborban, amely már 2016-ban is Hillary Clintont akarta elnöknek látni, másrészt az illető aligha kerülheti el, hogy faggassák majd a Reade-ügyben. Egy friss felmérés szerint a legtöbb demokrata Elizabeth Warren szenátornőt akarja Biden indulótársának, ám ennek hátránya, hogy a hetven-, illetve a 77 éves politikusok úgy festenének egymás mellett, mint egy idős házaspár. Ráadásul hiába van szó arról is, hogy Biden esetleg csak egy négyéves ciklust vállal, ha ez nem old meg semmit a demokraták elodázott nemzedékváltásából: Warren a 2024-es elnökválasztáskor már 75 éves lenne.

magyarnemzet.hu