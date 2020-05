Ebben az évben elmaradhat a nyári táborok többsége

2020. május 8. 11:40

A nyárra tervezett táborok zöme elmarad, egyelőre úgy tűnik, talán augusztusban tudnak majd gyermekeket fogadni – erről tájékoztatták lapunkat a különböző programok szervezői. Várható azonban, hogy ha meg is tudnak szervezni egy-egy tábort, valószínűleg kevesebb gyermeket látnak majd vendégül.

A gyermekeknek szervezett nyári táborok megvalósulását még nagy bizonytalanság lengi körül – erről tájékoztatta lapunkat a Magyar Református Szeretetszolgálat. Emlékeztettek arra, hogy minden nyáron több tábort is szoktak szervezni, ilyen például a Nyilas Misi Ösztöndíjasok Tábora a tehetségeknek vagy a napközis programjaik Debrecenben, Ózdon és Kárpátalján a rászoruló fiataloknak.

– Ezeket július végén, illetve augusztusban szoktuk megrendezni. Hivatalosan még nem fújtuk le ezeket a táborokat, de természetesen az egészségügyi helyzettől, valamint a korlátozó intézkedésektől függően erre később sor kerülhet. Azt látjuk, hogy ha az eredetileg tervezett időpontokban nem tudjuk megvalósítani a gyermekek táboroztatását, annak későbbi időpontra – például őszre – való áthelyezése nem jelent megoldást – emelték ki. Emellett azzal érveltek, hogy ezeknek a táboroknak kifejezetten az iskolai szünidő és a nyári szabadidős lehetőségek szolgálnak apropójául. Kitértek arra is, hogy több önkéntesük minden évben részt vesz a Magyarországi Református Egyház Bárka-táborában Balatonszárszón. – Ennél a lehetőségnél az első három, júniusi turnus már hivatalosan elmarad, a júliusra és augusztusra tervezett programok még függőben vannak – tették hozzá.

Az Ökumenikus Segélyszervezet kérdésünkre azt közölte, hogy a júniusra és júliusra tervezett táboraik elmaradnak a járvány miatt. – Augusztusban szeretnénk két tábort szervezni az akkor hatályos biztonsági előírásoknak megfelelő körülmények biztosításával. A tervek még természetesen változhatnak – mutattak rá. Hozzátették: az intézményeik addig is folyamatosan segítik a gyermekeket, a munka a járvány miatt zömében online platformokra került át.

A honvédelmi turnusoknak is búcsút kell inteni Fotó: Havran Zoltán

– Mivel külsős gyermekeknek nem tudunk foglalkozásokat szervezni a központjainkban, az internet segítségével adunk nekik foglalkoztató feladatokat, illetve a beküldés módja is ez. Akinek nem áll rendelkezésre megfelelő technikai eszköz, annak offline, azaz személyesen (kontakt nélkül) juttatjuk el a feladatokat. Ilyen módon az intézményeinkben lakó gyermekek digitális oktatását is támogatni tudjuk, továbbá a fenti módszereket nyáron is alkalmazni tudjuk az elmaradó táborok helyett – fogalmazott az Ökumenikus Segélyszervezet.

A Magyar Vöröskeresztnél jelenleg is egyeztetnek a hatóságokkal a táboroztatási lehetőségek feltételeiről, de nagy valószínűséggel a korábbi évekhez képest kisebb volumenben tudnak vendégeket fogadni és később indulnak az ilyen jellegű programjaik. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt nagy múltra visszatekintő Hétcsoda Élménytáborát viszont idén biztosan nem rendezik meg, függetlenül a korlátozások esetleges enyhítésétől. Ennek oka, hogy a táborban a legnagyobb számban sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadnak, gyakran társult betegségekkel is, így mindenki egészségének megóvása érdekében törölték a programot. Ennek ellenére nem hagyják a gyermekeket nyári élmények nélkül, így a terveik szerint ebben az évben Hétcsoda Élménydoboz elnevezésű programot indítanak száz olyan családnak, akik SNI-s vagy HHH-s gyermeket, gyermekeket nevelnek.

A honvédelmi táborok szervezői arról tájékoztattak a hivatalos Facebook-oldalukon, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, a gyermekek és a családok egészségének védelme és biztonsága érdekében a Magyar Honvédség az idén nyáron nem szervezi meg a táborokat.

