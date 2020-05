Agresszívvá váltak a hajóra felvett migránsok Málta partjainál

2020. május 9. 09:50

Késelések és verekedések voltak azon a teherhajón, mely 79 migránst vett fel Málta partjainál. A kapitány leírásai szerint még csak vasárnap óta vannak a hajón, de már példátlan agressziót mutattak a kimentettek – írja cikkében a V4NA Hírügynökség.

Vasárnap vett fel fedélzetére 79 migránst az MV Marina névre hallgató hajó Málta közelében. A teherhajó az elmondások szerint nem számított semmilyen veszélyre a mentőakció során, azonban hamar kiderült, hogy kockázatos vállalkozásba kezdett.

A kapitány arról számolt be, hogy bár csak néhány napja vannak a fedélzeten, a migránsok máris nyugtalankodni kezdtek, és tovább akartak menni. A vállalat jelentette, hogy a legénység attól fél, hogy eszkalálódik a helyzet, mivel egy kikötő sem tudja őket fogadni, és készleteik végesek. A vállalat tulajdonosa Thies Klingenberg arról is beszámolt, hogy már szerdán több lázadás és agresszív megnyilvánulás érkezett a migránsok részéről, és a verekedések mellett meg is késelték egymást.

A legénység elbarikádozta magát a hajó fedélzetén és várják, hogy valaki segítségükre siessen.

Az eset azonban nem egyedi, és már több alkalomról is tudunk, amikor a migránsok fellázadtak az őket megmentők ellen. Például 2018-ban, amikor a Vos Thassala legénységét fenyegették meg, vagy amikor 2019-ben elfoglalták az El Hiblu 1 nevű hajót.

Matteo Salvini akkori belügyminiszter akkor úgy fogalmazott, hogy ez volt az első kalóztámadás, ami migránsokhoz köthető – írja cikkében a V4NA Hírügynökség.

V4NA