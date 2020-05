Labdarúgó NB I: Elkészült a folytatás részletes programja

2020. május 9. 11:24

A Magyar Labdarúgó Szövetség elkészítette az NB I 26-33. fordulóinak, valamint a Magyar Kupa elődöntőinek és döntőjének a részletes programját. Az utolsó két fordulónak még nincsenek meg az órára lebontott kezdési időpontjai, ezt az MLSZ az eredmények ismeretében dönti el azért, hogy a dobogós helyekért, illetve a kiesés elkerüléséért harcoló csapatok egy időben játsszanak.

Érdekesség, hogy addig csupán a 30. fordulóban rendeznek ugyanabban az idősávban több mérkőzést, és amikor egy forduló a hétvégére esik, mindig lesz pénteki találkozó is. Az MTVA a héten hozta nyilvánosságra, hogy mindegyik meccset élőben közvetíti, zömmel az M4 Sport csatornán, a kevés kivételt pedig a Duna World sugározza.

A Ferencváros két elmaradt mérkőzésére május 23-án és 27-én kerül sor, az elsőn a Fradi a Debrecent fogadja, a másodikon pedig máris az Újpest elleni derbit szurkolhatják végig a két csapat hívei a televízió készülékek előtt, és ezt megismételhetik majd a 31. fordulóban is, ám akkor a Groupama Aréna lesz a meccs helyszíne. Az élen álló ferencvárosiak az őket üldöző Mol Fehérvárral a 32. fordulóban találkoznak idegenben. A harmadik helyen álló Mezőkövesdre az őt hat pont hátránnyal követő Puskás Akadémia lehet még veszélyes, de a két csapat már nem találkozik egymással, a nyolc ponttal lemaradt Diósgyőrrel pedig már rögtön a folytatás első napján összecsapnak a kövesdiek. Ugyanekkor, tehát a 26. fordulóban az Újpest kisvárdai meccse is jelentős lehet, ha a lilák kikapnak a Fraditól és Kisvárdán is, akkor a kiesés szélére sodródnak.

Magyar Kupa

Elődöntők, első mérkőzések, május 23., szombat, 18.00: Mezőkövesd–Mol Fehérvár (Tv: M4 Sport), 20.05: MTK Budapest–Bp. Honvéd (Tv: M4 Sport). Visszavágók, május 26., kedd, 18.00: Mol Fehérvár–Mezőkövesd (Tv: M4 Sport), 21.00: Bp. Honvéd–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Döntő: június 3., szerda, 20.00.

NB I

Az 1. fordulóból elhalasztott mérkőzés, május 23., szombat, 15.55: Ferencváros–Debrecen (Tv: M4 Sport).

A 20. fordulóból elhalasztott mérkőzés, május 27., szerda, 20.00: Újpest–Ferencváros (Tv: M4 Sport)

26. forduló.

Május 29., péntek, 20.00: Kaposvár–ZTE FC (Tv: M4 Sport); május 30., szombat, 16.55: Kisvárda–Újpest (Tv: M4 Sport), 19.00: Diósgyőr–Mezőkövesd (Tv: M4 Sport), 21.05: Paks–Mol Fehérvár (Tv: M4 Sport); május 31., vasárnap, 18.55: Bp. Honvéd–Debrecen (Tv: M4 Sport), 21.05: Puskás Akadémia–Ferencváros (Tv: M4 Sport).

27. forduló.

Június 5., péntek, 20.00: Debrecen–Kaposvár; június 6., szombat, 16.55: Mezőkövesd–Paks, 19.00: Mol Fehérvár–Kisvárda, 21.05: Újpest–Bp. Honvéd; június 7., vasárnap, 18.55: ZTE FC–Puskás Akadémia, 21.05: Ferencváros–Diósgyőr.

28. forduló

Június 9., kedd, 16.55: Kisvárda–Mezőkövesd, 19.00: Újpest–Debrecen, 21.05: Bp. Honvéd–Mol Fehérvár; június 10., szerda, 16.55: Diósgyőr–ZTE FC, 19.00: Puskás Akadémia–Kaposvár, 21.05: Paks–Ferencváros.

29. forduló

Június 12., péntek, 20.00: Mezőkövesd–Bp. Honvéd; június 13., szombat, 16.55: Ferencváros–Kisvárda, 19.00: Debrecen–Puskás Akadémia, 21.05: ZTE FC–Paks; június 14., vasárnap, 19.00: Kaposvár–Diósgyőr, 21.05: Mol Fehérvár–Újpest.

30. FORDULÓ

Június 16., kedd, 19.00: Kisvárda–ZTE FC, 21.05: Bp. Honvéd–Ferencváros; június 17., szerda, 19.00: Diósgyőr–Puskás Akadémia, 19.00: Mol Fehérvár–Debrecen, 19.00: Paks–Kaposvár, 21.05: Újpest–Mezőkövesd.

31. forduló

Június 19., péntek, 20.00: ZTE FC–Bp. Honvéd; június 20., szombat, 16.55: Mezőkövesd–Mol Fehérvár, 19.00: Puskás Akadémia–Paks, 21.05: Ferencváros–Újpest; június 21., vasárnap, 19.00: Kaposvár–Kisvárda, 21.05: Debrecen–Diósgyőr.

32. FORDULÓ

Június 24., szerda: Mezőkövesd–Debreceni VSC, Mol Fehérvár FC–Ferencváros, Újpest FC–ZTE FC, Bp. Honvéd–Kaposvár, Kisvárda–Puskás Akadémia, Paksi FC–Disógyőri VTK.

33. FORDULÓ

Június 27., szombat: Ferencváros–Mezőkövesd, Diósgyőri VTK–Kisvárda, Puskás Akadémia–Bp. Honvéd, Kaposvári Rákóczi–Újpest FC, ZTE FC–Mol Fehérvár FC, Debreceni VSC–Paksi FC

