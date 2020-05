Nézőpont: Meghiúsult a Soros-hálózat újabb Magyarország elleni támadása

2020. május 9. 16:06

Meghiúsult a Soros-hálózat újabb Magyarország elleni támadása – írja elemzésében a Nézőpont Intézet. A dokumentum szerint a magyar koronavírus-törvény elfogadásával egy időben a milliárdos spekuláns szervezetein keresztül azonnali nemzetközi lejárató kampányba kezdett a magyar kormány ellen – hangzott el az M1 Híradójában.

A diktatúrázástól kezdve Magyarország Európai Unióból való kizárásáig terjedtek a külföldi és a hazai baloldali politikusok állásfoglalásai a felhatalmazási törvény elfogadása után, miközben az Európai Bizottság alelnöke, Vera Jourová közölte: a magyar törvény nem ellentétes az uniós jogrenddel.

Kiélezett politikai viták között fogadta el az Országgyűlés a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt március végén. A jogszabályt a hazai balliberális erők élesen támadták.

Összehangolt kampány

A nemzetközi szintre emelt kampány Magyarországról indult a Népszava, a 444.hu, a Városi Kurír, a Magyar Narancs és az Index.hu részvételével. De beszállt a sajtóhadjáratba a Financial Times, a Washington Post, a The Guardian, a Süddeutsche Zeitung és a francia Libération is – írja elemzésében a Nézőpont Intézet.

A véleményvezérek tömeges megszólalásai időben egybeestek a Soros-hálózat aktivizálódásával.

A New York-i Open Society Foundations a parlamenti döntés napján hadüzenethez hasonló közleményt adott ki. Ebben elítélték a szuverén magyar parlament határozatát, Orbán Viktor miniszterelnököt leendő diktátornak nevezték, és megfogalmazták azt a hamis állítást is, hogy a törvény eltörli a jövőbeni választásokat.

Az Origo azokat az európai politikusokat gyűjtötte össze, akik hazug vádakat terjesztettek Magyarországról. Egyikük volt a Soros György legszorosabb szövetségesének számító liberális párti Dacian Ciolos.

„Az autokratikus rendszerek soha nem rendelkeznek több lehetőséggel, mint a nyitott, demokratikus társadalmak, amelyeket a szabadság alapelvei és a közös szabályok tisztelete vezet. A félelem, az elkendőzés, a magunkba fordulás nem ellenszer, hanem maga a méreg, és ez igaz önre is, Orbán úr!” – fogalmazott a liberálisok frakcióvezetője az Európai Parlamentben.

A Zöldek szerint a jogállamisági kérdések legalább akkora kockázatot rejtenek, mint a járvány egészségügyi és gazdasági vonatkozásai.

Az egészségügyi válság megrendíti a demokráciákat, ami Lengyelországban nem működik, Magyarországon pedig egyszerűen határidő nélkül felfüggesztették. A kormány magához ragadta a hatalmat, megfosztva attól a parlamentet, az igazságszolgáltatást és a szabad sajtót – mondta a Zöldek frakcióvezetője, Philippe Lamberts.

Az Európai Bizottság alelnöke nem lát kivetnivalót

Nyilatkozataik annak fényében különösen hiteltelenek, hogy Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke azt mondta: Magyarország eddig nem fogadott el olyan jogszabályt, amely ellentétes lenne az uniós jogrenddel.

Nagyon alaposan tanulmányoztam, de egyáltalán nem merült fel bennem, hogy eljárást kellene indítani Magyarország ellen.

A Soros-hálózat koordinált fellépése azonban elbukott – összegezte az M1 Híradójának a Nézőpont Intézet elemzését Boros Bánk Levente.

„Ugyan felsültek most Magyarországot illetően, de az elmúlt hónap tapasztalata azt mutatta, hogy magyarországi Soros-kötődésű szervezetek előkészítették a Magyarország elleni támadást, majd ezt nemzetközi partnereik átvették és felerősítették, ezzel próbálva rákényszeríteni a politikai döntéshozókat elsősorban az unió vezetőit, hogy fellépjenek Magyarországgal szemben” – fogalmazott.

„Azt tudjuk, hogy ők hazudnak, mi pedig igazat mondunk”

A magyar koronavírus-törvény körüli európai kritikákraa miniszterelnök is reagált a Kossuth Rádió péntek reggeli műsorában. Orbán Viktor elmondta: a csata mögött az áll, lesz-e birodalom Európában, vagy megmaradnak a nemzetállamok.

„Akik Európában birodalmat akarnak építeni, azok a nemzetállamokat bele akarják törni egy birodalmi rendbe. Ennek van elegáns neve, csinosan tudnak erről beszélni, Európai Egyesült Államoknak hívják. Mi ki akarunk maradni ebből, és meg akarunk maradni magyaroknak, azt akarjuk, hogy Magyarország magyar ország maradjon” – mondta a kormányfő.

Arra a kérdésre, hogy érdemes-e összefogásról beszélni a Fidesz európai pártcsaládjában, az Európai Néppártban, a kormányfő igennel válaszolt. Orbán Viktor úgy fogalmazott: minden családban vannak viták. A rendes ember pedig azon dolgozik, hogy amíg lehet, megpróbálja egyben tartani a családot. De ez nem mindig sikerül, és akkor új fejezetet kell nyitni.

hirado.hu - M1