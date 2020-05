Koronavírus - Több mint négymillió a fertőzöttek száma a világon

2020. május 10. 08:46

Világszerte 4 024 973-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 279 321, a gyógyultaké pedig 1 375 949 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint vasárnap reggel 7.30-kor.

Egy nappal korábban még 3 939 119 volt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 274 917, a gyógyultaké pedig 1 322 289.



A fertőzés továbbra is 187 országban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2-vírus okozta Covid-19 nevű betegségnek az Egyesült Államokban van, ahol 1 309 541 volt az igazolt fertőzöttek, 78 794 a halálos áldozatok és 212 534 a gyógyultak száma.



Spanyolországban 223 578 fertőzöttről, 26 478 halálos áldozatról és 133 952 gyógyultról tudni.



Olaszországban 218 268 a koronavírus fertőzöttjeinek, 30 395 a halálos áldozatainak száma, és 103 031-an gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Az Egyesült Királyságban 216 525 a fertőzöttek száma, 31 662-an haltak bele a betegségbe, és 1001-an gyógyultak ki belőle.



Oroszországban 198 676 volt a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 1827, a gyógyultaké pedig 31 916.



Franciaországban 176 782 fertőzöttről, 26 313 halálos áldozatról és 56 148 gyógyultról tudni.



Németországban 171 324 a fertőzöttek száma, 7549 a halottaké és 143 300 a gyógyultaké.



Brazíliában 156 061 a megfertőződöttek száma, 10 656 a halálos áldozatoké és 61 685 a gyógyultaké.



Törökországban 137 115 fertőzést jegyeztek fel, 3739 a halálos áldozatok száma és 89 480 a gyógyultaké.



Iránban 106 220 fertőzöttről, 6589 halálesetről és 85 064 gyógyultról tudni.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 990 esetet tartottak nyilván vasárnap reggel. A halottak száma továbbra is 4637, a gyógyultaké pedig 79 127.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.



MTI