Olaszországban mozgolódni kezdtek a bűnszervezetek

2020. május 10. 12:24

A koronavírus óriási gazdasági kárt okoz, világszerte munkahelyek milliói szűnnek meg. A legnehezebb helyzetben a kis- és közepes méretű vállalkozások vannak, dolgozóikat kénytelenek elküldeni. A maffia máris felismerte a lehetőséget, elsőként a legreménytelenebb helyzetben lévő Olaszországban kezdtek mozgolódni a bűnszervezetek, hogy megkaparintsák a nehézségekkel küzdő cégeket. A Cosa Nostra és a ‘Ndrangheta drogkereskedelemből, online szerencsejátékokból, gyilkosságokból származó pénze könnyen mozgatható, így azonnal lecsapnak a bandatagok a szerencsétlenül járt vállalkozókra, munkavállalókra, akiknek gyors hitelt, mozgótőkét kínálnak a fennmaradáshoz.

A ‘Ndrangheta jelvénye

Nem egyszerű védelmi díjról van szó, a bűnszervezetek tevékenysége ezúttal túlmutat a zsaroláson: Francesco Messina, az olaszországi szervezett bűnözés elleni egység vezetője szerint a szervezetek a cégek átvétele mellett a járvány után újrainduló gazdaságba pumpált irdatlan európai és állami támogatásokra is pályáznak. Ezáltal a bűnözés még jobban átszövi az olasz gazdaságot, mint a járvány előtt: a maffia olyan vállalatokat is megkeres, amelyek eddig kívül estek az érdeklődési területén. Mivel elsődleges cél a gazdaság motorjainak számító stratégiai jelentőségű cégek megmentése, az állam először nekik dob mentőövet. Idetartoznak például az autó-, az élelmiszeripari, illetve az elektronikai multik és ezek beszállítói. A bűnözők e pia­ci rést használják ki, és veszik célba a kisvállalkozókat, illetve az állástalan idénymunkásokat, különös tekintettel a „vírusbizniszben” tevékenykedő takarító-, fertőtlenítési, víztisztítási, szállítási, temetkezési cégekre. Ezenkívül továbbra is látogatják a „védelemre” szoruló éttermeseket, kocsma- és szállodatulajdonosokat, autószerelőket, szépségiparosokat és ajándékboltosokat.

Ha mindez nem lenne elég, banki hitelintézésben, adósságeltörlésben is segítenek, ugyanis Nápolyban több olyan hitelintézet van, amelyek a maffiavezérek felügyeletéhez tartoznak.

Miért ez az óriási jótékonykodás? A választ Roberto Saviano író-maffiaszakértő a thelocal.it hírportálon megjelent cikke adja meg.

Roberto Saviano - euronews.com

A szívességért cserébe szavazatokat várnak a bűnszervezetek az általuk támogatott politikusoknak. Az sem ritka, hogy pénzmosásra, hamis könyvelésre buzdítják a „kegyelemben részesített” cégvezetőket, így kikerülve a hatóság látóköréből.

A helyzet súlyát mutatja, hogy Saviano írása akkor jelent meg, amikor a német Die Welt napilap is figyelmeztetett: ha nem kellő szigorral osztják el a tervezett koronakötvény forrásait, az beláthatatlan károkat okozhat. Ugyanis olyan, ötszázmilliárd eurós gazdasági mentőcsomagról állapodtak meg az uniós pénzügyminiszterek, amely a járvány okozta gazdasági válságot enyhítené. Célja a kis- és középvállalkozások támogatása lenne, ám a kötvény kibocsátását Németország mellett Hollandia sem támogatja, mert a költségvetési fegyelem terén nem tartják megbízhatónak sem az olaszokat, sem a spanyolokat, sem a franciákat. A forráselosztással kapcsolatos vita hetek óta húzódik, de ez mit sem változtat azon, hogy az itáliai – illetve más – bűnszervezeteket most kell megfékezni. A mentőövként szolgáló állami pénzeső a feketegazdaságba vándorolhat, beláthatatlan károkat okozva.

Bódy Géza

magyarnemzet.hu