Vastagodó felhőzet; zápor északon, hétfőn az Alpokalján viharos széllökések

2020. május 10. 16:02

Várható időjárás az ország területén hétfő estig: altalában vékony fátyolfelhőzet szűri a napsütést, de vasárnap és hétfőn is átmeneti időszakokra megvastagszik a felhőzet. Néhol - legnagyobb eséllyel északon - záporeső, hétfőn esetleg zivatar is előfordulhat. Hétfő estétől északnyugat felől határozottabb felhősödés kezdődik, és az Észak-Dunántúlon záporok is kialakulhatnak.



A délnyugati, déli szelet vasárnap élénk, hétfőn erős lökések kísérik, de hétfőn az Alpokalján és a Kisalföldön viharos széllökések is előfordulhatnak.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 24 és 31 fok között valószínű.

MTI