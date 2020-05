Az SZNT elnöke bízik abban, hogy folytatódhat az aláírásgyűjtés

2020. május 10. 21:28

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke bízik abban, hogy május közepén döntés születik arról: egy "pótlólagos időben" újra elindulhat az európai nemzeti régiók védelmében indított uniós aláírásgyűjtés.

Izsák Balázs az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában arról beszélt: bár összegyűlt az egymillió aláírás, a szükséges hét uniós ország közül csak három - Magyarország, Románia és Szlovákia - lépte át a küszöböt.



Elmondta: most az Európai Bizottság döntésére várnak a hosszabbításról. Azért kérelmezték, hogy folytatódhasson a kezdeményezés, mert a koronavírus-járvány miatt nemcsak a papíralapú gyűjtés, de a más országokkal való kapcsolattartás is nehézzé vált számukra.



Az európai polgári kezdeményezéshez szükséges aláírásokat egy évig lehet gyűjteni, de ezúttal legalább két hónapot vesztettek a járvány miatt - mondta.



Izsák Balázs hangsúlyozta, ha újraindul a gyűjtés, a területi reprezentativitás érdekében külön hangsúlyt fektetnek majd négy-öt-hat európai uniós országra, de további aláírásra buzdított ott is, ahol már megvan a kellő számú aláírás.



Abban vagyunk érdekeltek, hogy ne csak a minimális küszöböt teljesítsük, hanem álljon a kezdeményezés mögött legalább kétmillió ember, mert nem mindegy, hogy az európai uniós polgároknak mekkora tömege hitelesíti ezt a kezdeményezést - emelte ki.



Több ezer aláírás veszhetett el akkor, amikor leállt a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezés weboldala, ezért Izsák Balázs szerint az Európai Bizottságnak viselnie kell a felelősséget. Átláthatatlannak nevezte azt, hogy miért ilyen alacsony színvonalú a technikai szolgáltatás.



Hozzátette, ezt ki kell vizsgálni, ezért konzultálnak az ügyvédjükkel arról, hogy mit tehetnek, és annak megfelelően kezdeményeznek esetleg eljárást.

MTI