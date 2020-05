Kiutasítaná Erdélyből egy PMP-szenátor azokat, akik autonómiáról beszélnek

2020. május 10. 22:17

Törvényalkotással tiltaná meg Cătălin Lucian Iliescu, a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) szenátora, hogy bárki is autonómiáról beszéljen Romániában, aki mégis megtenné, azt kiutasítanák az országból. Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője szerint a politikus épp Európa Napján bizonyította be, hogy mennyire nem tiszteli az európai értékeket. Két nap alatt kétszer is nehezen minősíthető hangnemet ütött meg a romániai magyarsággal szemben Cătălin Lucian Iliescu. A PMP szenátora szombaton, Európa Napja alkalmából írt Facebook-bejegyzésében reményét fejezte ki, hogy „talán az RMDSZ-es urak is észreveszik, hogy Románia szerves része az Európai Uniónak, és elismerik határait”.

Térkép - szekelyhon.ro

Ennek előzménye a szenátor pénteki írása a közösségi oldalán, amelyben közölte, hogy törvénytervezet benyújtását fontolgatja, amivel megtiltanák az autonómia kifejezést a közbeszédben, aki pedig megtenné, azt kiutasítanák „oda, ahol élni akar”. Iliescu minden sorából süt a gyűlölet. Többek között azt írja, hogy a román pártok harminc éven keresztül „arra használták a magyarok szövetségét – ami tulajdonképpen egy civil szervezet –, hogy kormányokat döntsenek meg és nevezzenek ki”, de közben nem nevették észre, hogy „ezeknek a mongol uraknak az egyetlen célja az autonómia megszerzése, etnikai, területi és közigazgatási alapon”.

A szenátor kifejtette, hogy a magyar nemzetiségű lakosok mindenekelőtt román állampolgárok, éppen ezért bármelyik román pártban politizálhatnának. „Elég volt! Ez több a sokknál! Ezek az útonállók, akiket Budapest nevezett ki az RMDSZ élére minden tettükkel csak a vitát szítják” – fakadt ki a román politikus, azt üzenve a „minden hájjal megkent” RMDSZ-vezetőségnek, hogy „véssék a fejükbe” Románia mint egységes nemzetállam sérthetetlenségét. Végezetül azt írta, hogy támogatja az RMDSZ törvényen kívül helyezését.

Az RMDSZ részéről Hegedüs Csilla ügyvezető alelnök, a szövetség sajtószóvivője szintén a Facebookon reagált a nemtelen támadásra. Hegedüs szerint „egyes román szenátorok nem ismerik az ország alkotmányát és az Európai Unió alapelvet”. A politikus kifejtette, hogy mindkettő magában foglalja a véleménynyilvánítás szabadságát, amit sajnos van, aki „arra használ, hogy hülyeségeket beszéljen”. Hegedüs szerint „a Băsescu-Petrov (Traian Băsescu exállamfő fedőneve a kommunista titkosszolgálatnál Petrov volt – szerk. megj.) képmására alapított párt nem hazudtolja meg önmagát, és folytatja a magyar közösség sértegetését”.

Sajnálatosnak nevezte, hogy a PMP szenátora épp Európa Napján bizonyította be, hogy mennyire európaiatlan. Iliescu megnyilvánulása beleilleszkedik abba a folyamatba, amit Illyés Gergely politológus, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa vázolt fel a Maszolnak adott interjújában: éspedig, hogy Klaus Iohannis államfőnek a székelyföldi autonómiatervezet és a közigazgatási törvénykönyv kisebbségjogi módosítása tárgyában tett magyarellenes nyilatkozatai nyomán a román politikai alakulatok akár pártprogram szintjére emelhetik a magyarellenességet és a próbálkozást az RMDSZ „politikai karanténba helyezésére”.

maszol.ro