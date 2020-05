Koronavírus - A bevándorlók betegszenek meg Észak-Európában

2020. május 11. 12:11

Nagyobb arányban betegedtek meg a svédországi kisebbségek tagjai a koronavírus okozta fertőzésben, mint a többségi társadalom tagjai, derül ki a hivatalos adatok elemzéséből. Bár a lakosság kevesebb, mint egy százaléka szomáli származású, a betegek öt százaléka közülük kerül ki, s hasonló az aránytalanság az irakiak esetében is. A helyzet nagyon hasonló a szomszédos országokban, Finnországban a betegek 14 százaléka szomáli, Norvégiában pedig a 15 százalékos bevándorlóarányhoz képest a betegek 25 százaléka kisebbségi.

Csakhogy a két utóbbi ország szigorú intézkedéseket hozott a betegség terjedése ellen, Stockholm nem tett komoly lépéseket, bízott a lakosság hagyományosan szabálykövető és önmagát megvédő magatartásában. Ennek ellenére csaknem 3200-an haltak meg a betegségben, s azt a kormányzat is elismerte, képtelen volt megvédeni az idős lakosságot. A kisebbségek sorából származók azokban főként olyan munkákat végeznek, amelyeket nem lehet otthonról ellátni, így például a taxisofőrök nagy része keleti bevándorló.

A New Arab katari hírportál cikke megszólaltat egy iraki származású férfit, aki egy olaszországi kirándulásról köhögve hazatérő házaspárt szállított otthonukba, majd napok múlva ő is súlyos állapotban került kórházba. Romló állapota ellenére saját bevallása szerint az orvosok hat óra múlva hazaküldték, mondván: erős a szervezete és le fogja tudni győzni a kórt. A Telia svéd mobilszolgáltató adatai szerint a módosabb stockholmi kerületekben a mozgás 12 százalékkal alacsonyabb volt, mint a migránsok által lakott negyedekben. Feltehetően ez is hozzájárult a vírus terjedéséhez.

Magyar Nemzet