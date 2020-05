Hévízen több százan fürödtek a gyógytóban a hétvégén

2020. május 11. 15:25

Egyelőre csak a tóban lehet fürdeni, az egészségügyi biztonsági szabályok betartása érdekében egyszerre legfeljebb 750 vendéget fogadnak. Papp Gábor, a város polgármestere elmondta: az egy hete érvényben lévő lazításoknak köszönhetően szombaton megnyitott a hévízi tófürdő, ahová több százan - túlnyomó többségében belföldiek - váltottak jegyet az elmúlt két napban. Egyelőre csak a tóban lehet fürdeni, az egészségügyi biztonsági szabályok betartása érdekében egyszerre legfeljebb 750 vendéget fogadnak.

A látogatóknak csak minden ötödik öltözőszekrényt adják ki, hogy meglegyen az előírt védőtávolság, de már vannak kozmetikai kezelések, masszázs és más szolgáltatások is, a súlyfürdő azonban még nem működik, mert a fedett terület nem nyitott ki - jelezte a polgármester, aki arról is beszélt, hogy a veszélyhelyzet ellenére nem álltak le a városi fejlesztések. Hamarosan befejeződik a Festetics sétány felújítása, bővítik a közterületi kamerák rendszerét, és miközben várhatóan év végéig ingyenes marad a városban is a parkolás, közben új, korszerűbb parkolási rendszer elemeit építik ki a városban.

H. Horváth Orsolya, polgármesteri főtanácsadó arról beszélt, hogy a hévízi szálláshelyek közül leggyorsabban a szobakiadók reagáltak a megnyitás lehetőségére, a hétvégén már meg is jelentek az első belföldi vendégek. A szállodák többsége május közepétől pünkösdig tervezi az újranyitást, de legkésőbb június közepéig szinte mindegyik üzemel majd, betartva a Magyar Turisztikai Ügynökség koronavírus-kézikönyvében megfogalmazott elvárásokat. Kiemelte, hogy az egészségturizmus miatt a hévízi szállodák és szolgáltatók eddig is szinte kórházi higiéniai körülményeket biztosítottak, amit most még tovább erősítenek.

A turisztikai szakember elmondta: a város idegenforgalmi szervezete az elmúlt héten készített 4500 ember bevonásával online felmérést, amiből az derült ki, hogy a Hévízre utazni szándékozó turisták közel 90 százaléka akár azonnal elindulna, mert igényli a fürdőkúrákat, az egészségügyi szolgáltatásokat. Mindez azt bizonyíthatja, hogy az egészségturizmus krízisálló ágazat maradhat. Papp Gábor polgármester ehhez hozzátette, hogy az utazást tervezők 68 százaléka már május végén, június elején szeretne Hévízen pihenni. A külföldi vendégek részéről is mutatkozik már érdeklődés, így elsősorban a közeli országokból - cseh, szlovák, szlovén és német vendégek -, illetve Oroszországból utaznának legtöbben, de ezt elsősorban a saját országuk előírásai teszik majd lehetővé.

MTI