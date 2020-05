Németországba megérkezett a májusi tél

2020. május 11. 16:52

A jó előre jelzett és hamarosan Magyarországra is megérkező markáns hidegfront, Európában van ahol havazással indította a hetet. Az Időkép beszámolója szerint Németországban a legtöbb helyen már bőven 10 celsius fok alá esett vissza a hőmérséklet, még a déli, délkeleti régiókban mérnek 15-17 fok körüli értékeket.

Az időjárási portál beszámolója szerint a Sachsen-Anhalt tartományban csupán 525 méteres magasságon lévő Ostharzban a vasárnapi 20 fok helyett hétfő délután csupán 2 fokot mértek és a világhálóra feltöltött képek tanúsága szerint komoly havazás is volt, a táj így május idusán is szépen kifehéredett.

Bár a múlt héten még olyan számítások is napvilágot láttak, hogy az említett hidegfront hazánkban is okozhat vegyes halmazállapotú csapadékot, a jelek szerint ettől nálunk nem kell tartani, de erős, viharos szélre, esőre, záporra, zivatarra és 10-15 fokos lehűlésre Magyarországon is számítani kell. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mifelénk egyre komolyabb gondot okozó aszályt azonban ez a front sem szünteti majd meg.

idokep.hu, met.hu