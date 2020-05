A kiadós májusi eső most aranyat érne a mezőgazdaságnak

2020. május 11. 16:53

A tavaszi agrármunkálatok annak ellenére is jól haladnak az országban, hogy az aszály és a koronavírus-járvány megnehezíti a termelők dolgát. Az esőre ugyanakkor egyre nagyobb szükség van, a fejlődésben lévő és az elvetett növények is igénylik a csapadékot. Az elmúlt napokban helyenként már csökkent az aszály mértéke, a földeknek azonban továbbra is nagy szüksége lenne az esőre. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzése szerint sokfelé március eleje óta alig esett, a szántóföldi növények pedig egyre jobban megsínylik az aszályos időszakot. Bár ezen a héten többfelé várható csapadék, ennek mértéke azonban jócskán elmarad a szükségestől.

A májusi eső most tényleg aranyat érne, hiszen az ősszel elvetett szántóföldi növények épp abban az állapotban vannak, amikor a fejlődésükhöz a legtöbb nedvességre van szükségük. A szakemberek szerint ahol a tíz millimétert sem érte el a csapadék mennyisége az elmúlt két hétben és a talajok vízgazdálkodása is rosszabb, ott elszomorító állapotban vannak a táblák. A csapadék a tavasszal elvetett növények számára is létfontosságú lenne, a kikelt napraforgó és kukorica is mielőbb kiadós esőt igényelne. Az aszály a tavaszi munkálatoknak ugyan nem kedvezett, a gazdálkodók ugyanakkor egyelőre a megszokott rend szerint tudták elvégezni a szükséges feladatokat.

A NAIK Agrárgazdasági Kutató Intézet jelentése alapján az idén kicsivel több mint kétmillió hektáron vetnek tavaszi növényeket a gazdálkodók. A legnagyobb területen, mintegy 102 ezer hektáron tavaszi gabona kerül a földbe, kukoricát pedig 989 ezer hektáron terveznek vetni a termelők. A munkálatok javában zajlanak, a gabonafélék és a kukorica is a tervezett terület több mint felén a földbe került már. A napraforgó tervezett vetésterülete 610,7 ezer hektár, a munkák jelentős részével már itt is végeztek a gazdálkodók. A termelők dolgát az aszály mellett a koronavírus-járvány is megnehezítette. Annak érdekében azonban, hogy a tavaszi munkálatokat mindenhol időben el tudják végezni, a kormány kiemelt intézkedésekkel igyekezett segítséget nyújtani. Az agrártámogatásokat idő előtt megkapták az érintettek, a gazdák likviditását pedig a különösen kedvezményes agrár Széchenyi kártya folyószámlahitel is tovább javította.

