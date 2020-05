Nemzeti összetartozás napja: Milyen jó, hogy itt vagyunk - videopályázat

2020. május 12. 11:04

Június 4-e, a nemzeti összetartozás napja alkalmából - az erős magyar közösségek és a nemzeti összetartozás éve keretében - fiataloknak szóló videopályázatot hirdet a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága Milyen jó, hogy itt vagyunk címmel.

A Kárpát-medence - wikipedia

Az államtitkárság kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a pályázat célja, hogy megemlékezzenek a trianoni békediktátum századik évfordulójáról, és a járványügyi helyzet miatt szinte mindenhol elmaradó június 4-i ünnepségek helyett a virtuális térben erősítsék a világ magyarságának határokon átívelő összetartozását.



Meséljük el együtt, milyen jó, hogy itt vagyunk - 100 év után is a Kárpát-medencében és a nagyvilágon - ezzel a gondolattal, az Ismerős Arcok Nélküled című dalának, az összmagyarság "nem hivatalos himnuszának" közismert sorával fordulnak a magyar fiatalokhoz szerte a világon. Azt kérik, kérdezzék meg szüleiket, nagyszüleiket, mondják el barátaikkal, a szomszéd nénivel, az osztályfőnökkel vagy bárkivel, mit jelent a nemzeti összetartozás.



A pályázatra 10-25 év közötti külhoni és anyaországi fiatalok jelentkezhetnek olyan, telefonnal vagy akár kamerával készült alkotással (kisfilmmel vagy videoüzenettel), amelyben bemutatják, mit jelent számukra az összetartozás.



A fiatalok három korcsoportban - 10-14 évesek, 15-18 évesek, 19-25 évesek korosztályában - jelentkezhetnek. Az alkotások hossza minimum 15 másodperc, maximum 5 perc lehet.



Az elkészült anyagokat az osszetartozunk@hatartalanul.net címre kell elküldeni, bármilyen fájlküldő rendszeren keresztül. A beküldött anyagokon fel kell tüntetni az alkotó nevét, életkorát, az alkotás címét (ha van), a készítő elérhetőségét, a rögzítéshez használt eszköz típusát. A jelentkezési határidő: május 25-e éjfél, a pályamunkákat nemcsak a Kárpát-medencéből, hanem a diaszpórából is várják.



A legjobb alkotás készítője mindhárom korcsoportban 300 ezer forint összegű pénzjutalomban részesül, valamint értékes különdíjakkal jutalmazzák a nemzeti összetartozás üzenetét legjobban, legkreatívabban kifejező alkotásokat.



A legszínvonalasabb pályaműveket 2020. június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a nagyközönségnek is bemutatják - közölte az államtitkárság.

MTI