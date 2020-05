Koronavírus - Herczegh Anita: köszönet és hála jár az ápolóknak

2020. május 12. 12:16

Köszönetet és hálát kell mondani az ápolóknak - hangsúlyozta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége kedden Budapesten abból az alkalomból, hogy a Johnson&Johnson, a Béres Gyógyszergyár Zrt. és a Román Nemzetiségi Önkormányzat maszkokat, Béres Cseppeket és fertőtlenítőszereket adományozott egyházi kórházaknak és bentlakásos intézményeknek.

Herczegh Anita elmondta, hogy az elmúlt hetekben több olyan eseményen vehetett részt, amelyeken egyének, közösségek, cégek ajánlottak fel adományokat a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez.



Emlékeztetett: május 12. az ápolók nemzetközi világnapja, 2020-at pedig a WHO az ápolók és szülésznők évének nyilvánította, még jóval a járvány kitörése előtt.



"Ez a nap különösen indokolja, hogy köszönetet és hálát mondjunk az ápolóknak" - mondta Herczegh Anita, hozzátéve, nekik szól a Sándor-palota ablakába kihelyezett piros szív is.



Soltész Miklós államtitkár, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) elnöke hangsúlyozta: fontos, hogy az egyházi fenntartású kórházak is kapjanak segítséget.



Az NHKT döntése alapján ezért a maszkokat ezúttal négy budapesti egyházi kórház (Szent Ferenc Kórház, Bethesda Gyermekkórház, Budai Irgalmasrendi Kórház és Mazsihisz Szeretetkórház), az immunerősítő cseppeket és fertőtlenítőszereket pedig bentlakásos intézmények kapják országszerte; az adományok eljuttatásában a karitatív szervezetek segítenek.



Az államtitkár kiemelte a felelősség fogalmát, amelynek alapján a kórházak, szociális otthonok dolgozói végzik munkájukat.



Elkeserítő és szomorú, hogy rossz példa is volt, de a legtöbb helyen sikerült alacsony szinten tartani a fertőzöttséget - mondta Soltész Miklós.



Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke arról beszélt, hogy a Magyarországon immár 20 éve gyógyszerként nyilvántartott Béres Csepp képes segíteni az anyagcsere-folyamatokat és erősíteni az immunrendszert, ezért most 5000 üvegnyi Béres Cseppet ajánlottak fel a rászorulóknak.



Varga Beáta, a Johnson&Johnson kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport a koronavírus-járvány idején már 10 millió forint értékben adományozott gyógyszereket, 11 millió forint értékben pedig higiéniai termékeket. Ezúttal 3000 duplarétegű, fertőtleníthető orvosi vászonból készült szájmaszkot adtak át 3 millió forint értékben.



Toldy-Schedel Emil, a Szent Ferenc Kórház főigazgatója elmondta: az adományokkal olyan segítség érkezett, amelyre nagy szükség van.



Megemlítette, hogy a hazai egyházi kórházak közössége úgy döntött, közös ápolóképzést indít.



Kozma Imre, a Budai Irgalmasrendi Kórházat fenntartó Betegápoló Irgalmasrend magyarországi delegátusa kiemelte: a mai adományozók közösséget vállalnak a felelősségben, ahogy az adományban részesülő intézmények is a felelősségvállalás alapján jöttek létre.

MTI