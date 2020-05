Nézőpont: tartja megnövekedett népszerűségét a Fidesz

2020. május 12. 14:09

A Fidesz tartja megnövekedett népszerűségét, a kormánypártok támogatottsága 70 százalék fölött stabilizálódott a koronavírus-járvány elleni védekezés során hozott intézkedéseknek köszönhetően - közölte legfrissebb közvélemény-kutatása alapján a Nézőpont Intézet kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a Fidesz-KDNP országos listájára az év eleji 51 százalékhoz képest a biztos szavazók 54 százaléka, az ellenzéki összefogáshoz tartozó pártokra 16 százalékponttal kevesebben, a részvételüket biztosra ígérő polgárok 38 százaléka voksolna egy most vasárnap tartott választáson.



A baloldalon nagy a küzdelem a vezető pozícióért: jelenleg 13 százalékos támogatottsággal a Momentum a legnépszerűbb ellenzéki párt, az áprilisban kifejezetten aktív Demokratikus Koalíció májusban már csak 11, a Jobbik pedig 9 százalékon áll, amely ez utóbbinál kevesebb mint fele a 2018-as tavaszi támogatottságának - írták.



Hozzátették: az MSZP-Párbeszéd 3 százalékkal továbbra is történelmi mélyponton van, a Lehet Más a Politika 2, a Mi Hazánk Mozgalom 1 százalékot érne el, ha most vasárnap lenne a parlamenti választás, vagyis nem jutnának be a parlamentbe.



Az intézet szerint jelzi a kiábrándulást az ellenzéki pártokból, hogy a Kétfarkú Kutya Pártnak 6 százalékos a támogatottsága.



A felmérésből kiderült az is - tették hozzá -, hogy a teljes népességen belül a kormánypártok népszerűsége 43 százalék, azaz mintegy 3,5 millió szimpatizánsuk van. Az ellenzéki összefogást alkotó pártok teljes szimpatizánsi tábora jelenleg 26 százalékos, tehát alig több mint 2 millióan támogatják őket.



A kormánypártok népszerűségének tartós emelkedésében fontos szerepe lehet annak, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése óta a lakosság legalább kétharmada elégedett a kormány koronavírus-járvány elleni védekezés során hozott intézkedéseivel - vélekedtek.



Egy az előző héten csütörtökön és pénteken készült kutatást ismertetve azt írták: a magyarok 72 százaléka elégedett, és csak 23 százaléka elégedetlen a kormányzati döntésekkel, és még a kormánykritikus válaszadók 41 százaléka is úgy gondolja, hogy megfelelőek a járvány ellen tett kormányzati intézkedések.



A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása május 7. és 8. között ezer ember telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. Ilyen mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba 3,16 százalék.

MTI