Láng Zsolt: elfogadhatatlan, hogy Karácsony visszaél a veszélyhelyzeti felhatalmazásával

2020. május 12. 17:51

Érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartja Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz-KDNP frakciójának vezetője, hogy Karácsony Gergely főpolgármester visszaél a veszélyhelyzet idejére biztosított különleges felhatalmazásával, amikor bizonyos döntéseit megelőzően nem egyeztet a képviselőcsoporttal.

Láng Zsolt - youtube

Láng Zsolt a főpolgármesternek címzett hétfői - a Fidesz Budapest Facebook-oldalon közzétett - levelében azt írta, hogy egy, a koronavírus fertőzöttség előszűréséről szóló előterjesztést és az arról döntő határozatot egyidejűleg kapták meg.



"Sajnálatos módon nem először tapasztalom, hogy egy korábban Ön által lefektetett szabályt saját maga vesz semmibe. Nem ez az első alkalom ugyanis, amikor a kézbesített előterjesztéssel egyidejűleg sor kerül a döntés meghozatalára is, amiről így csak utólag értesülünk" - fogalmazott a kormánypárti politikus, aki rámutatott arra, hogy a március 13-án kiadott főpolgármesteri utasítás szerint a közgyűlési hatáskörbe tartozó előterjesztést véleményezésre meg kell küldeni a képviselőcsoportok vezetőinek.



Mint Láng Zsolt írta, az említett előterjesztés kapcsán semmilyen formában - sem elektronikus levél formájában, sem telefonon - nem egyeztettek sem vele, sem bizottsági elnök frakciótársaival, a javaslatot pedig a határozattal együtt kapták meg, így annak tartalmával is csak utólag szembesülhettek.



Karácsony Gergely "újfent arról tett tanúbizonyságot, hogy nem veszi komolyan a saját maga által korábban leírtakat. Érthetetlen és elfogadhatatlan számomra az, ahogy a veszélyhelyzet idejére biztosított különleges felhatalmazásával olykor saját magának ellentmondva visszaél, miközben a kormányt bírálja a vélt sérelmeiért, ugyanakkor elvárja a folyamatos tájékoztatást és együttműködést a Budapestet érintő ügyekben" - fogalmazott Láng Zsolt.



A frakcióvezető arra kéri Karácsony Gergelyt, hogy tartsa be és tarttassa be saját főpolgármesteri utasításának az egyeztetésre vonatkozó szabályait, továbbá ha nem történik egyezetés, akkor arra ne hivatkozzanak és ne keltsék annak a látszatát semmilyen módon. Ne szerepeljen egyik előterjesztésben és levélben sem olyan állítás, amely nem felel meg a valóságnak - írta Láng Zsolt.



MTI