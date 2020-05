Juhász Roland a nyáron trófeákkal búcsúzna a profi futballtól

2020. május 12. 18:42

Juhász Roland, a MOL Fehérvár FC labdarúgója szeretné emlékezetesen lezárni pályafutását, és a nyáron trófeákkal búcsúzna a profi futballtól.

Juhász Roland az M1 aktuális csatornának adott nyilatkozatában kifejtette, karrierje során rendre olyan csapatokban szerepelhetett, amelyekkel trófeákért vagy a nemzetközi kupaindulást jelentő helyekért küzdhetett, ezért jó lenne emlékezetessé tenni pályafutása utolsó szakaszát is.



A 36 éves futballista hozzátette, kicsit furcsa és egyedi a befejezés, mert szurkolók nélkül nem lesz olyan, amilyet szeretett volna, amilyet megálmodott, de ha nyernének egy vagy két serleget, az mindenképpen emlékezetessé tenné számára ezt az idényt is.



A MOL Fehérvár FC a Magyar Kupában címvédőként jövő szombaton az elődöntő első felvonásán a Mezőkövesdhez látogat - kedden már a visszavágón lépnek pályára a csapatok -, május 30-án pedig a bajnoki folytatás első fordulójában Pakson vendégeskedik. Az OTP Bank Liga tabelláján második fehérváriak hátránya három pont az éllovas Ferencvárossal szemben, a fővárosiaknak viszont van még két elmaradt találkozójuk is.



Juhász Roland kiemelte, a Magyar Kupa és a bajnokság folytatását is nagy várakozás előzi meg a részéről.



"Ez a mostani mindannyiunk életében egy speciális helyzet volt, legyen az edző vagy játékos. Fontos, hogy ebből a rendelkezésre álló kevés időből ki hogyan tudott profitálni, és milyen állapotban tudja elindítani a csapatát erre az egy hónapos menetelésre" - közölte. Hozzátette, a kupában kezdenek, ami nekik címvédőként különösen is fontos, majd reményét fejezte ki az ismétlésre. A bajnoksággal kapcsolatban pedig hangsúlyozta, meglepetésekre számít.



"Ott egy picit nagyobb a hátrányunk, de én azt mondom, hogy az sem lehetetlen" - fogalmazott.

