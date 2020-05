Nemzeti összetartozás napja - Potápi: a járvány miatt más módon zajlanak megemlékezések

2020. május 12. 20:30

A koronavírus-járvány miatt más módon kell megtartani a megemlékezéseket, nemcsak a június 4-i nemzeti összetartozás napján, hanem egész évben - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedd este az M1 aktuális csatornán.

ideópályázatot hirdetnek, Milyen jó, hogy itt vagyunk címmel. A beérkező videókból egy válogatást készítenek a nemzeti összetartozás napjára - fűzte hozzá.



Potápi Árpád János elmondta azt is, a videók témája nemcsak a trianoni békediktátum - amelynek idén van a 100. évfordulója - lehet, hanem például az is, hogy majdnem pont tíz évvel ezelőtt adta meg az Országgyűlés minden magyar számára a kettős állampolgárság lehetőségét.



"Azt gondolom, hogy ha a politikáról beszélünk, közéletről beszélünk, és így nemzetpolitikáról is, akkor elsősorban a fiatalok megszólítása a legfontosabb feladatunk" - hangsúlyozta az államtitkár.



A műsorból kiderült az is, az elkészült pályamunkákat a osszetartozunk@hatartalanul.net címre várják.



A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága kedden azt közölte az MTI-vel, hogy a pályázatra 10-25 év közötti külhoni és anyaországi fiatalok jelentkezhetnek olyan, telefonnal vagy akár kamerával készült alkotással (kisfilmmel vagy videoüzenettel), amelyben bemutatják, mit jelent számukra az összetartozás.



A fiatalok három korcsoportban - 10-14 évesek, 15-18 évesek, 19-25 évesek korosztályában - jelentkezhetnek. Az alkotások hossza minimum 15 másodperc, maximum 5 perc lehet. A jelentkezési határidő: május 25-e éjfél.

