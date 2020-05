Borrell: fokozni kell a katonai segítségnyújtás képességét is az EU-ban

2020. május 12. 21:11

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Az Európai Unióban a katonai együttműködés fokozására és a mobilitás nagyobb fokú biztosítására van szükség egy, a mostanihoz hasonló világjárvány megfékezését célzó civil törekvések segítése érdekében - jelentette ki az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője kedden.

Borell - atalayar.com

Josep Borrell az uniós tagországok védelmi minisztereinek videókonferenciáját követően tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, az unió ellenálló képességének javítását szolgálja a tagállamok és az unió központi védelmi politikájának összehangolása egyebek mellett az életek mentését szolgáló intézmények és szervezetek ellen online elkövetett támadások felszámolása, valamint a hamis hírek terjesztői elleni fellépés fokozása érdekében.



Beszámolt arról is, hogy az ülésen egyetértés mutatkozott a tekintetben, hogy a gazdasági újjáépítés, valamint az európai társadalom érdekében összefogásra van szükség a védelmi politika területén. A miniszterek fontosnak nevezték levonni a járvány következményeinek tanulságait, melyek segítségével új stratégia készítésének szükségességét hangsúlyozták a védelem és biztonság fokozását szolgáló közös uniós politika kialakításához.



Borrell Líbiával kapcsolatban, az Európai Unió nevében kedden kiadott nyilatkozatában megismételte a hiteles fegyverszünetre irányuló felhívást.



"Az Európai Unió elvárja, hogy valamennyi fél felelősségteljesen járjon el, azonnal hagyjon fel az elsősorban civileket sújtó harcokkal, és törekedjen a tárgyalások útján elérhető békés megoldásra" - fogalmazott.



A főképviselő arra is emlékeztetett, hogy a nemzetközi és humanitárius jogot, figyelemmel a civilekre, a migránsokra és menekültekre, minden körülmények között tiszteletben kell tartani, megsértőit felelősség terheli.



Borrell nyilatkozatot adott ki az Afganisztánban kedden elkövetett merényletekkel összefüggésben is. Kijelentette, hogy a kabuli kórház megtámadása, valamint az ország keleti részén található Nangarhar tartományban egy temetési menet ellen elkövetett merénylet a nemzetközi humanitárius jog egyértelmű megsértését jelenti, amelynek felelősségét az elkövetőknek viselniük kell.



Aláhúzta, az afgán nép békét érdemel. Az országot régóta megosztó erőszakot és terrorizmust semmiféle politikai cél sem igazolhatja. A végleges tűzszünet alapvető fontosságú, ezért az Európai Unió arra szólítja fel az afganisztáni konfliktus megoldásában és a régió biztonságában érdekelt valamennyi felet, hogy tegyenek hatékony lépéseket annak megvalósítása felé - tette hozzá.

MTI