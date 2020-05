Az USA hírszerzés vezetője feloldja a Flynn-ügy kiszivárogtatóinak titkosítását

2020. május 12. 21:35

Richard Grenell, az amerikai hírszerző szervezeteket összefogó csúcsintézmény, az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) vezetője nyilvánosságra hozza az előző, Barack Obama elnök vezette amerikai kormányzat azon tisztségviselőinek nevét, akik információkat szivárogtattak ki Michael Flynn volt nemzetbiztonsági tanácsadóról - jelentette az amerikai média kedden.

A The Daily Caller című jobboldali portál és az ABC televízió szerint Grenell - aki ügyvezető igazgatói posztja mellett megtartotta az Egyesült Államok németországi nagyköveti megbízatását is - feloldja az egykori kiszivárogtató kormányzati tisztségviselők adatainak titkosságát.



Az Obama-kormányzat munkatársai 2017 elején kiszivárogtatták a The Washington Post című lapnak a Flynn és az akkori washingtoni orosz nagykövet, Szergej Kiszljak közötti telefonbeszélgetések részletes leiratát.

Az ABC televízió értesülései szerint Grenell még a múlt héten az igazságügyi minisztériumban járt, hogy megvitassa a dokumentumok nyilvánosságra hozatalát. Erre - a The Daily Callernek nyilatkozó, de neve elhallgatását kérő hírszerzési szakember szerint -"nagyon rövid időn belül" sor kerülhet.



Elemzők emlékeztetnek rá: nem törvényellenes, hogy magas rangú amerikai tisztségviselők információkat kérjenek megfigyelt amerikai állampolgárokról, az azonban törvényellenes, hogy titkosított információkat adjanak ki a sajtónak. Az illetékes igazságügyi szervek egyelőre vizsgálják, hogy az Obama-kormányzat munkatársai közül szivárogtatta-e ki valaki a Flynn-Kiszljak telefonbeszélgetés titkosított leiratát. Ezt a dokumentumot a The Washington Post 2017. január 12-én jelentette meg, s részben erre is hivatkozva indította meg a nyomozást Flynn ellen a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).



Michael Flynn a jelenlegi, Donald Trump elnök vezette kormányzat első nemzetbiztonsági tanácsadója volt, akit a 2016-os amerikai választási folyamatba történt orosz beavatkozással kapcsolatos vizsgálat keretében hallgattak meg többször is.

Az ügyészek hamis tanúzás miatt kívántak vádat emelni ellene, de az igazságügyi minisztérium a múlt héten bejelentette, hogy visszavonja a vádemelésre vonatkozó előterjesztést. William Barr igazságügyi miniszter a múlt héten a CBS televíziónak adott interjújában azzal indokolta a tárca döntését, hogy az FBI "csapdát állított'" Flynn-nek. A tárcavezető azt is leszögezte: semmi törvényellenes nem volt Flynn és Kiszljak beszélgetésében.



Robert Grenell az elmúlt hetekben az orosz beavatkozásra vonatkozó nyomozás több dokumentuma titkosságának feloldását ígérte. A hírszerzés csúcsvezetője nyomást gyakorolt Adam Schiff demokrata párti képviselőre, a képviselőház hírszerzési bizottságának vezetőjére is annak érdekében, hogy a bizottság hozza nyilvánosságra az orosz beavatkozásra vonatkozó, általa vezetett vizsgálatok 53 titkosított dokumentumát.

A DNI hivatalosan nem reagált a titkosítások feloldásáról szóló információkra.

