Franciaországban közel a 27 ezerhez a halottak száma, 60-nál több feljelentés a kormány ellen

2020. május 12. 23:25

Franciaországban az elmúlt 24 órában 348-cal 26 991-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma az előző napi 263 és a hétvégén már száz alá csökkent napi számok után - közölte kedd este a francia egészségügyi minisztérium. A párizsi ügyészség pedig azt közölte, hogy az előző nap véget ért általános karantén alatt több mint hatvan feljelentés érkezett a kormány tagjai ellen a koronavírus-járvány kezelésének vélt elégtelenségei miatt.

A kórházban ápolt betegek száma tovább csökkent, hétfő este óta 689-cel 21 595-re. Közülük 2542-en vannak lélegeztetőgépen, 170-nel kevesebben, mint 24 órával korábban.



Március 1. óta 140 227 fertőzöttet regisztráltak, az elmúlt 24 órában 708 új esetet találtak, s a kórházban meggyógyultak száma 57 785-re emelkedett.



Muriel Pénicaud munkaügyi miniszter kedden pozitívan fogadta a kormánypárti képviselők javaslatát, amely alapján a munkavállalók felajánlhatnák a szabadságuk egy részét a járvány alatt leterhelt és kifáradt egészségügyi dolgozóknak.

Muriel Pénicaud - stmaartennews.com

A tárcához a kormánytöbbség mintegy száz képviselője írt levelet annak érdekében, "hogy tegye lehetővé azon munkavállalóknak, akiknek kedvük van és megtehetik - legyen szó a közszféráról vagy a magánszektorról -, hogy a fizetett szabadságuk egy részét adományként felajánlják". A szabadnapokat üdülési csekk formájában kaphatnák meg az egészségügyben dolgozók.



A munkaügyi miniszter kedden a nemzetgyűlésben "érdekesnek" nevezte a kezdeményezést, és jelezte, hogy "a kormány nevében támogatja a javaslatot", a tárca pedig kidolgozza annak megvalósítási lehetőségét.



"Nem tudjuk, milyen mértékű lesz a felajánlás, önkéntes alapon fog működni" - hangsúlyozta Muriel Pénicaud, hozzátéve, hogy az üdülési csekkel a kijárási korlátozások miatt nehézségbe került turisztikai szektort is támogatni lehet.



Francois Molins főügyész közben azt közölte, hogy 63 feljelentés érkezett eddig a francia kormány tagjai ellen a koronavírus-járvány kezelésének elégtelensége miatt a miniszteri rangú politikusok ügyeivel foglalkozó, 1999-ben létrehozott francia köztársasági bírósághoz (CJR).



Emmanuel Macron államfő a mandátuma alatti politikai döntésekért büntetőjogilag nem felelős, a kormánya tagjainak tetteiről pedig kizárólag a CJR illetékes ítélkezni.



Az első feljelentés március 19-én érkezett, jelenleg a CJR 18 tagú, bírókból álló illetékes bizottsága vizsgálja, hogy kivizsgálhatók-e a feljelentésben tett panaszok, majd azokat átadhatja Francois Molins főügyésznek, akinek döntenie kell arról, hogy nyomozást indít-e vagy pedig vizsgálat nélkül lezárja az ügyet.



A panaszok elsősorban Edouard Philippe miniszterelnök és Agnes Buzyn volt, illetve Olivier Véran jelenlegi egészségügyi miniszter ellen, a polgári törvénykönyv azon paragrafusára hivatkozva érkeztek, amely szerint két év szabadságvesztéssel és 30 ezer eurós pénzbüntetéssel sújtható az a kormánytag, aki szándékosan elmulasztja az emberek biztonságára veszélyt jelentő eseményekkel szemben a megfelelő intézkedéseket meghozni. Néhány feljelentés az igazságügyi, a munkaügyi és a belügyi tárca vezetője ellen is érkezett.



A panaszosok nagyon különbözőek, vannak köztük egyszerű állampolgárok, szakszervezetek, egyesületek, orvosok, sőt tizenöt elítélt is. "Mindenféle esettel van dolgunk", egyoldalas, teljesen indokolatlan panaszoktól kezdve húszoldalas, referenciákkal teli, alaposan kidolgozott ügyekig - mondta a főügyész az RTL kereskedelmi rádióban.

MTI