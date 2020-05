A felvidéki magyar értelmiség legfiatalabb nemzedékének helyzete

A 2018-ban alakult Impulzus Társulás a Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulásával (TéKa) közösen idén tavasszal egy online kérdőíves felmérést indított a felsőoktatásban részt vevő szlovákiai magyar fiatalok körében. Céljuk a szlovákiai magyar egyetemisták és főiskolás hallgatók helyzetének feltérképezése által a fiatalok tudományos érdeklődésének, tehetséggondozásának fejlesztése.

„Célunk a Kárpát-medencében élő kutatók összefogása, a kisebbségi (társadalomtudományos) témákra fókuszáló kutatóhálózat megújítása, valamint a tehetségfejlesztés” – közölte megkeresésünkre Bajcsi Ildikó, az Impulzus Társulás elnöke.

„Különös hangsúlyt fektetünk a szlovákiai magyar fiatal értelmiség megszervezésére. Elsődleges feladatunknak tartjuk az ifjúság beintegrálását a magyar tudományos életbe, amely a kisebbségi intézményi háttér hiányainak következtében komoly kihívást jelent az egyes régiókban”

Mint megtudtuk, a nemrégiben alakult társulás aktívan együttműködik a TéKával, amelynek célja a szlovákiai magyar fiatal doktoranduszok és doktorjelöltek összefogása.



„A Kárpát-medencei doktorandusz szervezetekkel szintén szoros kapcsolatot tartunk fenn. Ezenkívül a Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Titkárságával és a Romániai Nemzeti Kisebbségek Tudományos Intézetével is együttműködünk” – húzta alá Bajcsi Ildikó történész.

Beszámolt arról is, hogy első nagyobb projektjük 2019 késő őszén indult el a szlovákiai magyar ifjúságszociológiai műhelyprogramok szervezésével, amelyek célja a szlovákiai magyar egyetemisták kutatás-módszertani képzése.„Ezáltal segítjük tudományos érvényesülésüket Szlovákiában és a Kárpát-medence más – magyarok által lakott – térségeiben” – nyomatékosította.

Az első műhelyprogramnak a martosi székhelyű Esterházy Akadémia adott otthont még január folyamán, a másikat Budapesten rendezték meg. Ezek során különféle módszertani képzésekre került sor, ahová be tudtak csatlakozni azok a fiatalok, akik önkéntesen jelentkeztek a programba. „Ehhez tartozott egy szociológiai képzés a téma szakemberei által. Célunk nem csupán egy műhely, egy csapat létrehozása, de az is, hogy ez a csapat aztán egy konkrét munkát is elvégezzen. Ennek kézzelfogható eredménye a kérdőív, amelyet ez a csapat állított össze” – mondta, hozzátéve, a munkában résztvevő fiatalok jórészt a Diákhálózatból és a TéKából kerültek ki.

„Ez az online-felmérés egy általános helyzetképet próbál felvázolni a szlovákiai magyar egyetemistákról, többek között a felsőoktatási részvételük motivációira vagyunk kíváncsiak. A kérdőív segítségével szeretnénk megismerni az aktuális problémáikat, főbb kihívásaikat és igényeiket: milyen tervekkel rendelkeznek, egyáltalán, milyen jövőképük van. A kérdőív kitöltésével és annak elemzésével fel tudjuk térképezni, hogy áll a felvidéki magyar értelmiség legfiatalabb generációja. Erre később szeretnénk ráépíteni a tehetségfejlesztés további lépcsőit”

A kérdőív kitöltése mindössze 15 percet vesz igénybe online formában. „A felmérés ugyan anonim, de résztvevői – önkéntes alapon e-mail cím megadásával – egy nyereményjátékba is bekapcsolódhatnak, melynek főnyereménye egy táblagép. A kitöltők között egyéb értékes díjakat is kisorsolnak – árulta el portálunknak Bajcsi Ildikó.

Az online kérdőív a felvidek.ma honlapon elérhető, melyet bármely felsőoktatási intézményben tanuló szlovák állampolgárságú magyar nemzetiségű hallgató kitölthet, tanuljon bárhol a világon.

