Europol: az embercsempészek egyre aktívabbak és elszántabbak a járvány alatt

2020. május 15. 17:12

Egyre aktívabbak és elszántabbak az embercsempészek és emberkereskedők a koronavírus-járvány alatt - olvasható a hágai székhelyű Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) pénteken közzétett jelentésében.

Az európai uniós tagországok közti rendőrségi együttműködést koordináló szervezet legfrissebb beszámolója szerint a bűnözők nem állították le tevékenységeiket, új útvonalakat találnak ki, és új módszereket vetnek be, hogy áldozataikat, akik általában illegális bevándorlók, megkörnyékezzék.



Az embercsempészek a határellenőrzési intézkedések újbóli bevezetése, illetve szigorítása miatt egyre többet használnak kisebb vízi járműveket folyami határok átlépésre, illetve a járművekbe beépített titkos helyiségekben rejtik el áldozataikat, olyan teherautókban és vonatokban, amelyek továbbra is átjuthatnak a határokon.



A jelentés arra is rávilágít, hogy olyan országokban, ahol a prostitúció legális, a szexuális szolgáltatásokat nyújtó létesítmények bezárása növelheti a szexuális kizsákmányolást célzó emberkereskedelmi tevékenységeket.



Az utazási korlátozások sok helyütt ellehetetlenítik a mezőgazdasági idénymunkások foglalkoztatását, így megnőhet az igény az unión kívüli országokból érkező illegális munkaerőre - emelték ki az Europol szakértői.



A jelentés szerint tavaly 5853 emberkereskedelemmel és embercsempészéssel kapcsolatos ügyben nyomoztak a hatóságok Európa-szerte, és közel 20 ezer bűnelkövetőt sikerült letartóztatni.

MTI