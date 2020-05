Soros hazai támogatóinak nem sikerült elhallgattatnia ifjabb Lomnici Zoltánt

2020. május 15. 19:11

Soros György hazai támogatóinak nem sikerült elhallgattatnia ifjabb Lomnici Zoltánt - közölte pénteken a Századvég Alapítvány az MTI-vel annak kapcsán, hogy a rendőrség megállapította: az alapítvány jogi szakértője nem követett el bűncselekményt, amikor korábbi nyilatkozatában rámutatott, hogy a forint gyengülésének hátterében külső spekulatív beavatkozás állhat.

A közleményben ügy előzményeit is felidézve azt írták: Vadai Ágnes, "a radikális baloldali Demokratikus Koalíció politikusa" a legfőbb ügyésznél feljelentette ifjabb Lomnici Zoltánt, aki április 8-i nyilatkozatában rámutatott, hogy a forint gyengülésének hátterében külső spekulatív beavatkozás állhat. Utalt a tényre is, hogy Magyarország egyik legbefolyásosabb ellenfele, Soros György már több ízben megkísérelt bedönteni egyes nemzeti fizetőeszközöket - közölték.



Mint hozzátették, a vizsgálat megállapította, hogy ifjabb Lomnici Zoltán nem követett el bűncselekményt, "mivel egy folyamat hátterének megvilágításával az érdeklődők tájékozódását segítette, és az semmilyen módon nem akadályozta a járvány ellen tett erőfeszítéseket".



A Budapesti Rendőr-főkapitányság határozata tehát kimondta, hogy a szakértő csupán a szólásszabadság alaptörvényben biztosított jogával élt - rögzítette a Századvég.



Kitértek arra is, hogy a feljelentésben megjelölt bűncselekmény öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Vadai Ágnesre utalva úgy folytatták, hogy a jogi végzettségű képviselőnek tudnia kellett, hogy milyen következményekkel járhat, ha minden alapot nélkülözően bűncselekménnyel vádol meg egy szakértőt.



A Századvég precedens nélkülinek nevezte az ügyet, mivel a rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy politikai szereplő elemzőkkel, elemzői véleményekkel szemben kezdeményezzen büntetőeljárást.



A Századvég szerint a DK "paradox módon" a nyilvánosságban a szólásszabadság védelmezőjeként mutatja be magát. "Felfogásuk szerint a szólásszabadság csak azokat illeti meg, akik a baloldali eszmekör védelmében a kormányt kritizálják" - értékelt az alapítvány. Megjegyezték, hogy szerintük a szabad véleménynyilvánítás joga nem terjed ki azokra, akik - mint fogalmaztak - "az általuk példaképnek tekintett Soros György tőzsde spekuláns üzleti tevékenységét, vagy politikai szerepvállalását elemzik".



A Századvég értékelése szerint "a szólásszabadság tehát a párt álláspontja szerint egy egyirányú utca, amin kizárólag a világforradalom felé lehet haladni".



"Vadai Ágnesnek és baloldali politikustársainak legfőbb segítsége ebben a küzdelemben a Soros György által pénzelt honi online ellenzéki sajtó és annak "élharcosa" a 444.hu nevű blog" - olvasható a Századvég közleményében.



Összegzésként azt írták, hogy a Századvég "reméli, hogy az ügy tanulságai visszaterelik a nyilvánosság baloldali szereplőit is a radikalizmus antidemokratikus közegéből a józan politikai érvek és viták világába".



MTI