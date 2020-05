Bécs: Heinz-Christian Strache bemutatta új pártjának programját

2020. május 15. 19:21

Heinz-Christian Strache volt osztrák alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) korábbi elnöke pénteken Bécsben bemutatta új pártjának programját.

Strache - magyarhirlap.hu

Bejelentette, hogy a párt eddigi nevét is megváltoztatták, a jövőben a Team HC Strache, Szövetség Ausztriáért (Team HC Strache, Allianz für Österreich) nevet viseli majd.



A nemrég indított kezdeményezést Strache "új, modern mozgalomnak" nevezte. Bejelentette azt is, hogy átvette a párt vezetését Karl Barontól, a mozgalom alapítójától.



Baron "történelminek" nevezte a napot, 65 évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon, május 15-én írták alá Bécsben a független és demokratikus Ausztria helyreállításáról szóló államszerződést.



Az új párt neve hasonlóságot mutat a Team Stronach Ausztriáért (Team Stronach für Österreich) elnevezésű jobboldali osztrák párttal, amely alapítójáról, Frank Stronach milliárdos vállalkozóról kapta a nevét, ám 2017 végén feloszlatta magát. A szervezet ügyvédje, Michael Krüger azonban "száz százalékban kizártnak" tartja az esetleges együttműködést a korábban feloszlott erővel.



Miután Strache tavaly lemondott alkancellári tisztjéről és a szabadságpárt vezetéséről, találkozott ugyan Frank Stronach osztrák-kanadai üzletemberrel, utóbbi azonban jelenleg nem támogatja Strache pártját, és a koronavírus-járvány miatt nincs is módja arra, hogy Ausztriába utazzon. Strache is megerősítette, hogy a Team Stronach tagjai közül senki sem csatlakozott az ő pártjához.



Belépett ugyanakkor a Team HC Strache, Szövetség Ausztriáért pártba Christian Höbart, aki 2008 és 2019 között a szabadságpárt parlamenti képviselője volt. Ő lesz a párt főtitkára és egyben a választási kampány vezetője. Strache említést tett arról, hogy felesége, Philippa, aki jelenleg parlamenti képviselő, az új pártot is támogatja, "bennünket képvisel majd".



A pártelnök elmondta, hogy az emberek érdekeit fogja képviselni. Követeléseket fogalmazott meg a kormány felé, egyebek között a kötelező szájmaszkviselés eltörlését, valamint a járványtörvény módosítását szeretné elérni.



Strache korábban úgy nyilatkozott: pártja a bécsi tartományi választásokon állít majd listát. Hozzátette: az őszre tervezett tartományi választásokon indulna, és több mint 15 százalékot szeretnének elérni.



A Team HC Strache elődje, a Szövetség Ausztriáért 2019 decemberében alakult meg, alapítói az FPÖ frakciójának egykori tagjai. Strache február végén jelentette be, hogy csatlakozik a párthoz.



Az 50 éves politikus egy éve lépett vissza a közéletből, miután belebukott az Ibiza-botrány néven elhíresült ügybe. 2019 májusában két német lap hozott nyilvánosságra egy videót, amelyen Strache és Johann Gudenus, az FPÖ akkori frakcióvezetője látható amint egy - magát egy orosz oligarcha unokahúgának kiadó - nővel tárgyalnak; Strache a nőnek párt- és médiatámogatásért cserébe zsíros állami megbízásokat ígért.



MTI