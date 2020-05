Emmi: az egészségügy fokozatos újraindításán van a hangsúly

2020. május 15. 19:51

Az egészségügy fokozatos újraindításán van a hangsúly - írta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

A közlemény beszámolt róla: Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a kórházak főigazgatóinak tartott videokonferencián azt mondta, hogy Európában egyedülállóan sikeres a koronavírus-járvány kezelése, köszönhetőn az időben meghozott kormányzati korlátozó intézkedéseknek, a kórházak és az Emmi közötti folyamatos együttműködésnek, valamint a magyar lakosság fegyelmezettségének.



A tárca azt írta: ennek köszönhetően csökken az aktív és a kórházban ápolt fertőzettek száma, így a kórházi ellátás újraindításának hétfőtől újabb üteme következhet. A koronavírusos betegek ellátásra felkészített kórházi ágyak harmada újra feltölthető más betegekkel - hívta fel a figyelmet a kommüniké, amely szerint továbbra sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy még tart a járvány.



Éppen ezért Kásler Miklós a fokozatosságra helyezte a hangsúlyt a kórházak vezetőivel folytatott megbeszélésén - tájékoztatott a tárca.



Az Emmi közölte azt is, hogy a négylépcsős intézkedés ezen szakaszában lehetőség nyílik az ágyszámok rugalmasabb kezelésére, elkezdődhetnek a tervezhető fekvőbeteg ellátások, köztük a műtéti beavatkozások, újraindíthatók a nem népegészségügyi szűrővizsgálatok, tovább bővíthetők a krónikus, valamint a kúraszerű ellátások. A miniszter külön kiemelte a szív- és érrendszeri betegek ellátásának fontosságát - írták.



Az újraindítás egyik legfontosabb elemének nevezte a tárca a koronavírus-fertőzésre gyanús betegek kiszűrését, amely védi a kórházakat a fertőzés lehetőségétől. Erről megjegyezték: ezt szolgálja a koronavírus-betegek "régi-új" beutalási rendje, az ellátás centralizációja is.



Tájékoztatásuk szerint jelenleg az országosan kijelölt 41 járványkórházból tizenötben az ott tartózkodó betegek száma tíz alatt van.



A centralizáció arra nyújt lehetőséget, hogy azok a kórházak, ahol alacsonyabb a koronavírus-fertőzöttek száma, betegeiket áthelyezhessék a járványügyi védekezésben magasabb szinten résztvevő kórházakba, elsőként a Dél-Pesti Centrumkórházba és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe.



Az Emmi beszámolt arról is, hogy a kórházak az ágyak jobb kihasználása érdekében tárgyalhatnak egymással. Kásler Miklós biztatta a kórházvezetőket, hogy ott, ahol erre igény mutatkozik, éljenek ezzel a felkínált lehetőséggel a nem koronavírusos betegek mielőbbi ellátásának biztosítása érdekében - olvasható a kommünikében.

MTI