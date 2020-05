Délvidék: Blaha Lujza torta és osztrák péksütemények Szabadkán

2020. május 15. 20:05

Osztrák támogatásból kávézóval egybekötött pékséget nyit Szabadkán a helyi Karitász az egykori Zvezda mozi helyén. A cél kettős, egyrészt munkát szeretnének biztosítani a helyieknek, másrészt vissza szeretnék hozni a köztudatba a már elfeledett helyi specialitásokat. Paskó Csaba plébánost, a Karitász szabadkai elnökét kérdezzük az elképzelésekről.

- Miért pont pékséget nyitnak?

- Az ötletet általában mindig a kiírt pályázatok adják. Folyamatosan figyeljük, hogy az európai trendek, karitatív tevékenységek milyen irányba haladnak, milyen lehetőségek vannak. Néhány éve például a Majsai híd közelében egy kerékpárszervizt hoztunk létre egy olasz Karitász pályázat segítségével. Halat adni az embereknek, vagy megtanítani őket halászni? A mi elképzelésünk az, hogy hosszabb távon meg kell őket tanítani halászni és nem az éhséget csillapítani. Az osztrák állam, illetve a linzi Karitász, amely nekünk testvérszervezetünk, írták ki ezt a pályázatot, ami korábban már több országban, például Afrikában is nagyon sikeres volt. A pályázatokhoz társult egy privát pékség, Helmut Graggernek hívják az urat, akinek több péksége is van Ausztriában, Németországban és a világ különböző, elsősorban szegény sorsú országaiban. Az alapkoncepció az, hogy az embereknek munkát biztosítsunk.

- Mekkora a terv kerete?

- Az alaptámogatást a pályázat adja, ami 180 ezer eurós befektetés, ami a hely kiválasztásától annak felszereléséig tartalmazza a költségeket, benne van továbbá a munkatársak képzése, vendég szakemberek fogadása… Egy pékség sikeres megnyitásának feltétele, hogy az első három hónap költségei biztosítva legyenek. A pályázat feltétele volt, hogy csökkentett munkaképességű emberek is foglalkoztatva kell, hogy legyenek, illetve helyieket kell alkalmaznunk. A pékséghez társul egy kis kávézó is, a Gragger-féle pékségek is így működnek. A lényeg, hogy minél több lábon álljon egy pékség, ami három hónap után önfenntartó kell, hogy legyen. Ritz Gáborral, a szabadkai Karitász szabadkai operatív igazgatójával örömmel vettem ezt a lehetőséget.

- Az egykori Zvezda mozi épületében nyílik meg majd a pékség és a kávézó. Úgy tudom, hogy ez régen a püspökség tulajdonába tartozott.

- Valóban így van. A Szabadkai Egyházmegye 2015-ben visszakapta a Zvezda mozi épületeit. Ez a II. Világháború előtt is egyházi tulajdonban volt. Egyféle isteni gondviselés volt, hogy pont, amikor a pályázat megjelent, Szerbiában megszületett az állami rendelet, hogy az egyház visszakapja egykori tulajdonát. Közben a mozi épületének átalakítása is megkezdődött az elmúlt hetekben, a szigetelés befejeződött, lassan megkezdőnek a belső átalakítások. Sajnos a vírus miatti határlezárások hátráltatják a munkát. A fatüzelésű speciális kemence Csehországból érkezik majd, a felszereléseket, dagasztó- és nyújtógépeket Ausztriából és Olaszországból szállítjuk. Közben megkezdtük már a munkatársak toborzását is. Tizennégy emberrel dolgozunk majd, köztük fiatal pincérekkel, szakácsokkal.

- A tervek szerint mikortól térhetünk majd be a pékségbe, illetve kávézóba?

- Én nagyon bízom abban, hogy ősszel megnyílik a létesítmény, legkésőbb ádventre. Biztos vagyok abban is, hogy sikeresek leszünk, s talán terjeszkedni tudunk más városokba is. Úgy gondolom, hogy ilyen kézműves, kovászolt kenyereket, péksüteményeket készítő üzletre szükség van. Később cukrásztermékeket is kínálunk majd a kávézóban. Munkát is biztosítunk sok embernek, de a város turizmusa szempontjából is érdekes lehet.

- Az osztrák mellett helyi specialitások lesznek-e?

- Természetesen. Amikor januárban ott voltunk Ausztriában, ezt az osztrákok is kérték. Biztosan lesz burek. Én szorgalmazom például a Blaha Lujza torát, ami egy specifikusan szabadkai találmány, s csak éppen ebben a városban nem lehet vásárolni. Fel akarunk eleveníteni helyi, rég elfeledett specialitásokat is.

- Azt olvastam, hogy a bevétel egy részét jótékonysági célra fordítják.

- Maga a pékség csakis arra szolgál, hogy az ott dolgozó embereknek az egzisztenciáját biztosítsuk, de jut majd pénz a Karitász működtetésére is, illetve arra, hogy tovább terjeszkedjünk.

Németh Ernő

vajma.info