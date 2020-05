Bakondi: Magyarország a bevált migrációs politikáján nem kíván változtatni

2020. május 15. 22:03

Magyarország a bevált migrációs politikáján nem kíván változtatni - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Bakondi Györgyöt egyebek mellett arról is kérdezték, hogy az Európai Bíróság csütörtökön arról döntött: a menedékkérőknek vagy kiutasítási határozat hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgároknak a röszkei tranzitzónában való elhelyezése őrizetnek minősül.



A főtanácsadó nem tartja véletlennek, hogy a bíróságnak ez a gyors döntése egybeesett azzal, amikor az Európai Parlamentben Magyarországról vitáztak. Úgy értékelt, politikai nyomásgyakorlásról van szó, melynek célja a Magyarország által kialakított határrendészeti rezsim és migrációs politika megváltoztatása.



Kiemelte: "a Soros György által szervezett civil szervezetek", a baloldali liberális pártok és az Európai Unió apparátusa 2015 óta folyamatosan arra törekednek, hogy lehetővé tegyék, áthaladhassanak Magyarországon az emberek, megszűnjön a határőrizet, vagyis, hogy a magyar emberek akarata helyett mások érdekei, politikai célja érvényesüljenek.



Bakondi György arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat az országokban feloldják, akkor dinamikusabb szakaszba léphet az illegális migráció. Hozzátette: mintegy 600 ezer illegális bevándorló van Líbiában, továbbá Tunéziából és Algériából is megindulhatnak a migránsok Európa felé. Emellett arra is készülni kell, hogy Törökország is úgy folytatja migrációs politikáját, hogy a határok megnyitásával próbáljon nyomást gyakorolni az Európai Unióra - közölte a főtanácsadó.

MTI