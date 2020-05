Németországban ismét ezrek tüntettek a járványügyi korlátozások ellen

2020. május 16. 21:40

Ismét ezrek tüntettek Németországban a koronavírus-járvány lassítására bevezetett kormányzati korlátozások ellen szombaton.

Nagyobb megmozdulások Berlinben több helyen is voltak, és ezres nagyságrendben vonultak az utcára a járványügyi szabályokat elutasító tüntetők Münchenben és Stuttgartban is.

A résztvevők száma nem változott jelentősen az utóbbi hetekhez képest a több nagyvárosban már megszokottá vált szombat délutáni demonstrációkon, az viszont változás, hogy egyre több az ellentüntetés. Berlinben például egyebek mellett a Nagymamák a szélsőjobb ellen (Omas gegen Rechts) elnevezésű csoportosulás is tiltakozott a járványlassító intézkedések bírálatára szervezett tüntetéseken megmutatkozó szélsőjobboldali, antiszemita tendenciák ellen.

Számottevő rendbontás kora estig nem történt. Berlinben a rendőrség külön igyekezett megakadályozni, hogy ismét elvegyüljenek a tüntetők között bajkeverésről ismert erőszakos futballhuligánok. Nagyjából kétszáz embert igazoltattak és vettek őrizetbe ideiglenesen. A szórványos dulakodásokban két rendőr megsebesült. Az utóbbi hetekben sem voltak mindig békések a járványügyi korlátozások elleni tüntetések. Így például május elején egy berlini demonstráción - amelynek részvevői a sajtószabadság általuk vélt korlátozását is kifogásolták - többen rárontottak a ZDF országos köztelevízió Heute Show című szatirikus magazinműsorának stábjára, a csatorna öt munkatársa megsebesült, négyet kórházba kellett szállítani.

A tüntetéseken egyéb sajátos nézeteket is kifejtenek. Az egyik jellegzetes véleményáramlat szerint az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni védekezést a magánalapítványa révén jelentékeny összegekkel támogató Bill Gates valójában "egészségügyi diktatúra" kialakítására törekszik, és olyan vélemény is hallható, amely szerint Angela Merkel kancellár úgynevezett gyíklények irányítása alatt tevékenykedik.

A tüntetések résztvevői közül "nem mindenki hisz összeesküvés-elméletekben" - mondta a járványhelyzet állami kezelése társadalmi fogadtatásának vizsgálatára az osnabrücki egyetemen indított kutatás vezetője, Julia Becker a Norddeutscher Rundfunk (NDR) regionális közszolgálati médiatársaságnak.

Egymástól "nagyon eltérő csoportok tüntetnek", és csupán "a politikával szembeni düh" egyesíti őket. Az a közös bennük, hogy mind túlságosan erősnek érzik a korlátozásokat - mondta a szociálpszichológus, kiemelve, hogy a válságok elbizonytalanítják az embereket, és fogékonnyá teszik őket az összeesküvés-elméletekre.

Mindez azonban egyelőre nem össztársadalmi jelenség, az kutatók legutóbbi felmérése szerint 70 százalék támogatja a fertőzésveszély csökkentését szolgáló korlátozásokat.

A Robert Koch járványügyi intézet (RKI) adatai szerint szombatig 173 772 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t, ami 620 esettel több az egy nappal korábbinál.

A gyógyultnak minősülő, vagyis azon igazolt fertőzöttek száma, akik már átestek a fertőzésen, 900-zal 152 600-ra emelkedett.

A vírus okozta betegségben (Covid-19) 7881 igazolt fertőzött halt meg, ez 57-tel több az egy nappal korábbinál.

A vírus úgynevezett reprodukciós rátája (R) 0,88, ez azt jelenti, hogy száz új fertőzött átlagosan 88 embernek adja tovább a kórókozót, amely így egyre inkább visszaszorul.

MTI