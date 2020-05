Karácsony megint félrebeszélt, amikor köszönetet mondott

2020. május 16. 21:59

Karácsony: a fővárosaik együttműködése tette lehetővé Budapest újranyitását

A fővárosiak példamutató együttműködése tette lehetővé, hogy újraindulhat az élet Budapesten - írta Karácsony Gergely főpolgármester szombaton a Facebook-oldalán.

"A közösség erejével kell támogatnunk, hogy a város újranyitása zökkenőmentes legyen. Budapestnek, mint közösségnek az ereje megmutatkozott abban is, ahogyan a budapestiek példát mutattak együttműködésből, belátásból, méltányosságból" - fogalmazott Karácsony Gergely, hangsúlyozva: ez a tiszteletreméltó példamutatás tette lehetővé, hogy újraindulhat az élet Budapesten.

A főpolgármester köszönetet mondott az eddigiekért, és kérte a fővárosaikat, hogy ezután is tartsák be a szabályokat. "Továbbra is figyeljünk, vigyázzunk egymásra! Ettől lesz erős Budapest, a közösség" - írta bejegyzésében Karácsony Gergely.

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, a Facebookon közvetített felvételen jelentette be: a szombati szakmai háttérmegbeszéléseken világossá vált, hogy a "járvány erejét Budapesten is letörtük, így Budapesten is áttérhetünk - igaz, megfontoltan és óvatosan, de áttérhetünk - a védekezés második szakaszába".

A kormány Budapesten is feloldja a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozást, és a főváros mindig két hét késéssel követi majd a vidéket - közölte a kormányfő. Hangsúlyozta: a felelősségteljes magatartás, a védőtávolság betartása Budapesten különösen is fontos.

MTI