Anna Wellisz: valójában az Európai Unió autokratikus

2020. május 17. 11:05

Miközben az Európában két legsikeresebb jobbközép kormány vezette Magyarországot és Lengyelországot autokratikusnak minősítették, a teljes mértékben autokratikus EU válik döntőbíróvá abban, hogy ki szabad és ki nem - hangsúlyozta Anna Wellisz, a White House Writers Group egyik igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Úgy értékelt, az Európai Bíróság, az Európai Emberi Jogi Bíróság, az Európai Unió kapcsolt részei, a Fidesz európai pártjának elnöke Donald Tusk és bizonyos civil szervezetek "igazi hatalomváltást kikényszerítő akciót indítottak". Úgy tűnik, mintha azért üldöznék a kormányokat, hogy megbuktassák őket, ugyanis - mint kiemelte - "olyan pártfogoltjaik vannak, akik szolgálatkészebbek lennének, akik nyugton maradnának és engednék, hogy a felnőttek mondják meg nekik, a világnak milyen irányba kell mennie, és ehhez milyen döntéseket kell hozniuk". A szabadságszeretőknek viszont nem vonzó lehetőség a behódolás - tette hozzá.

A lengyel születésű igazgató elmondta, hogy hallotta Orbán Viktor miniszterelnököt felszólalni egy római konferencián, ahol arról is beszélt: van egy olyan erős érzése, mintha pontosan ugyanazok ellen küzdene, akik ellen diákként harcolt. Anna Wellisz szerint a teljes Kelet-Európa így érez, mármint azok, akik annak idején a rezsim ellen voltak.

Kiemelte: Kelet-Európa, Közép-Európa számára mindig is a szabadságról szóltak a dolgok, mindig a függetlenségért küzdöttek, azért, hogy a saját hagyományaik szerint élhessenek. Magyarország és Lengyelország a történelmének számos közös eleme van, mindig szerették a szabadságot, vannak közös szabadsághőseink is - mondta.

Kitért arra is, hogy nyugaton a baloldali politikai elit és értelmiség átváltozott globalistává. Ugyanakkor ott vannak azok, akik nem hajolnak meg a nemzetközi intézmények előtt, akik nem ismerik el, hogy a nemzetek feletti, globalista megoldások előbbre valók a nemzetieknél, és hogy el kell fogadni azt, amit ezek a nemzetközi szerveztek diktálnak, és ezekhez igazítva rendezzék be az országot, és szükség szerint az alkotmányt is így alakítsák.

Anna Wellisz szerint a nemzetek feletti NGO-kat is egyebek mellet az köti össze, hogy gyűlölnek mindent, ami hagyományos és nemzeti. Úgy vélekedett: a megoldás az, hogy létre kell hozni a velük párhuzamos szerkezeteket. "Szűnjenek meg főáram lenni, és legyen belőlük csak baloldali áramlat, mi pedig alakítsuk ki a sajátunkat" - fogalmazott.

MTI - Kossuth Rádió Vasárnapi Újság