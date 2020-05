A francia meghatározó médiák ezer mérföldre járnak a tényektől

2020. május 17. 17:21

Kevin Bossuet történész professzor szerint a francia meghatározó médiák, amelyek rendszeresen diktátornak bélyegzik a magyar miniszterelnököt, ezer mérföldre járnak a tényektől. A Valeur–ben jelent meg a napokban cikke.

Kevin Bossuet történész professzor a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában elmondta, franciaként mélységesen fel van háborodva azon, ahogy a francia újságírók írnak Orbán Viktor miniszterelnökről, vagy úgy általában Magyarországról.

Ahogy kinyitom az újságokat azt olvasom, hogy gyalázzák őt. A francia liberális lapban azt olvastuk, hogy Magyarországon nincs demokrácia, miközben ez az állítás nem igaz. Amikor hamis dolgokról hallunk, akkor igazságot kell szolgáltatnunk. Ezért ragadtam tollat, hogy minden hazugságot leleplezzek, és azért, hogy a francia olvasók objektív képet kapjanak a magyarországi helyzetről. Felháborító, ahogy egyes francia újságírók propagandaként használják a gyalázkodó cikkeiket a francia rádióban, televízióban, vagy az írott médiában – fejtette ki Bossuet.

Hozzátette, az is hazugság, amikor Magyarországot úgy említik, mint ahol diktatúra van. „Én többször voltam Budapesten, ott voltam például akkor, amikor a Fidesz győzelme után az ellenzék tüntetett. Ilyen tüntetést egy diktatúrában nem engedélyeznek. Aki akart, elmehetett, és elmondhatta a véleményét, ez pedig az ország demokratikus jellegét bizonyítja” – fogalmazott.

A járvány kezdete óta is rengeteg hazugság jelent meg

„A 2018-as kampányban az ellenzék megjelentethette a véleményét rádióban, újságban, televízióban, így azt gondolom, azt mondani, hogy nincs pluralizmus, nem igaz” – hangsúlyozta.

„A járvány kezdete óta is rengeteg hazugság jelent meg. Természetesen Orbán Viktor komolyan vette a pandémiát, és olyan intézkedést hozott, amelyet a képviselők elfogadtak. Ahogy Merkel és Macron is veszélyhelyzetet hirdetett, úgy Orbán is ezt tette. Ezzel szemben a francia újságírók azt fejtegették, hogy Orbán két hónapja diktatúrát épített ki” – értetlenkedett a történészprofesszor.

A francia sajtóban úgy láttatják őt, mint egy olyan személyt, aki egyeduralomra tör, nem tűr ellenzéket.

„A veszélyhelyzetet a képviselők 68 százaléka szavazta meg, ami a demokráciát bizonyítja. Van olyan írás is, hogy nem működik Magyarországon a parlament, ami szintén hazugság, mivel végig üléseztek a képviselők, és az egyik ilyen ülés alatt szavazták meg ezt a törvényt. Az eredmények mutatják, hogy jól döntöttek, és jó törvényt hoztak” – hangsúlyozta.

Kifejtette, ugyanez a helyzet Németországban és Franciaországban. Mindezek azt bizonyítják, hogy egyes francia újságírók kettős mércét alkalmaznak. Hívják Orbánt gyakran szélsőjobboldalinak is, ami vicc, mivel jobboldali konzervatív politikus, aki a multikulturalizmus, és a bevándorlás ellen harcol, és az is tény, hogy talán legnagyobb politikai ellenfele a szélsőjobboldali, Jobbik nevű párt.

Megosztott a francia társadalom

„Franciország sokkal komplikáltabban működik, nem mondhatjuk, hogy csak jobb, vagy csak bal. Többféle jobb, és többféle bal létezik. Van például egy olyan jobboldal, ami liberális, egyben bevándorláspárti, amivel inkább a baloldaliakra hasonlítanak, és van egy konzervatív jobboldal, ami a bevándorlás ellen van, és a nemzetek szuverenitásában hisz” – részlezte.

Ezért van az, hogy vannak olyan jobboldali francia politikusok, akik inkább támadják, és vannak olyanok, akik védik Orbánt.

„Ami a baloldalt illeti, ők a Macron előtti érában teljesen lejáratták magukat, ezért meggyengültek. Van viszont egy baloldal, ami erősödik, ez pedig a szélsőbal, ami nagyon hasonlít a kommunista párthoz. Ők is támogatják a bevándorlást, és helyi szinten egyre erősödnek. Ebből is látszik, hogy mennyire megosztott a francia társadalom” – fejtette ki Bossuet.

A mai újságírók nagy része tájékozatlan

A történész szerint a mai újságírók egy része nagyon tájékozatlan, kulturálatlan. Nem ismerik sem Európa, sem Magyarország történelmét. Rengeteg militáns, pártkatona újságíró van, akik Orbánon keresztül láttatják a véleményüket, és akik nem szeretik Orbán konzervatív politikáját, amely a családokat, és a kereszténységet védi.

„Azzal, hogy támadják őt, támadják a konzervativizmus és a kereszténységet is” – emelte ki Bossuet.





hirado.hu - Kossuth Rádió Vasárnapi Újság