Farkas Örs: Magyarország jól vizsgázott

2020. május 18. 16:52

Magyarország jól vizsgázott, mert viszonylag korán kezdtünk felkészülni a koronavírus-járványra, gyors és hatékony intézkedéseket hoztunk – mondta az M1-en a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője. Farkas Örs azt mondta: azok a két héttel ezelőtti enyhítések, amelyeket vidéken vezettek be, nem jártak a vírusgörbe megváltozásával, és ez volt az egyik indoka annak, hogy a fővárosban is elkezdődhettek az enyhítések. Hozzátette: a vírus továbbra is jelen van az egész világon, ezért a védekezést továbbra is fenn kell tartani.

MTI