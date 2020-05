Lomnici Zoltán: Johannis méltatlan a Nemzetközi Károly-díjra

2020. május 18. 22:34

Aggodalmasnak tartjuk, hogy Klaus Johannis román államfő megkapja idén az egyébként kifejezetten rangos kitüntetést, a Nemzetközi Károly-díjat azzal az indoklással, hogy a politikus sokat tett a demokráciáért és a nemzeti kisebbségekért – jelentette ki a Magyar Nemzetnek az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke.

Lomnici Zoltán emlékeztetett arra, hogy noha az erdélyi magyarság, így a székelység is, kifejezetten támogatta annak idején Johannis megválasztását, a román elnök azóta semminemű gesztust nem tett a nemzeti kisebbségek, így a szászok felé sem, ha sérelem érte őket. Szavai szerint éppen ezért Klaus Johannis teljességgel méltatlan a kitüntetésre és arra, hogy egy olyan névsorba kerüljön be, akik a díjat korábban valóban kiérdemelték, és sokat tettek Európa békéjéért és a népek közötti megértésért, így például Sir Winston Churchill volt brit miniszterelnök, Hans-Dietrich Genscher korábbi német külügyminiszter és a száz éve született Szent II. János Pál pápa.

– Klaus Johannis ennek az ellenkezőjét teszi a napjainkban is, a magyarok ellen uszít politikai okokból, és a szociáldemokratákat akarja ezzel gyengíteni. Márpedig egy államfő egyetlen nemzetalkotó közösséggel szemben sem teheti meg, hogy hangulatot kelt, és hazaárulónak nevezi azt, aki a magyarok elleni hajszában nem vesz részt. S közben olyan folyamatot indít be, hogy még az a csekély jog is veszélybe kerül, ami a magyarokat, mint őshonos kisebbséget megilleti Erdélyben – fogalmazott a volt főbíró. Lomnici Zoltán úgy véli, ha Johannis végül megkapja a kitüntetést, akkor leértékeli az amúgy nívós díjat. – Ha egy elismerést arra méltatlan ember kap, akkor ez a kitüntetés rangját csökkenti – tette hozzá az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, április 29-én Klaus Johannis román államfő magyar köszönéssel gúnyolódott politikai ellenfelein, miután a román parlament alsóháza hallgatólagosan elfogadta Székelyföld autonómia-statútumát. Az államfő sokakat megbotránkoztató nyilatkozatában egyenesen azzal vádolta meg a szociáldemokratákat, hogy oda akarták adni Erdélyt a magyaroknak. A szász származású román elnök kijelentéseit magyarellenesnek minősítette az RMDSZ és bocsánatkérésre szólította fel az államfőt.

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt vezetősége a teljes erdélyi magyarság elleni támadásként értékelte Klaus Johannis román államfő magyarellenes nyilatkozatát. „Civilizálatlan és gyűlöletkeltésre alkalmas Klaus Johannis államfő nyilatkozata” – reagált a Johannis kijelentésére Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. Hozzátette, Magyarország abban érdekelt, hogy jó kapcsolatot tartson fenn Romániával, ez a magyar közösség és a gazdasági partnerség miatt is fontos.

