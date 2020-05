Orbán Viktor II. János Pál pápa emléke előtt tisztelgett

2020. május 18. 23:38

100 évvel ezelőtt született II. János Pál pápa, a centenáriumról a miniszterelnök is megemlékezett közösségi oldalán.

Tisztelettel adózunk a 100 éve született Szent II. János Pál pápa emlékének // Paying tribute to the memory of Pope Saint John Paul II, born on this day 100 years ago

