Bakondi: a kormány nem fogadja el a tranzitzónáról hozott ítéletet

2020. május 19. 10:34

A kormány nem fogadja el az Európai Unió luxemburgi székhelyű bíróságának tranzitzónákról hozott ítéletét, és vizsgálja, hogy azok működtetése ütközik-e a magyar alkotmánnyal - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kedden az M1 aktuális csatornán.

Bakondi György kiemelte: a tranzitzóna jól működő, bevált határőrizeti elem, amelynek lebontása csökkentené a határkerítés visszatartó erejét, és akár a 2015-ös migrációs válsághoz hasonló helyzetet okozna.



Bakondi György szerint a kijárási korlátozások feloldásával jelentős aktivizálódás tapasztalható a fő migrációs útvonalakon. Ha pedig Törökország ismét megnyitja határait a migránsok előtt, tovább nőhet a balkáni útvonalon tartózkodók száma, és a görög-török határon is súlyos konfrontációkra lehet számítani - mondta.



Az illegális bevándorlók jelenleg nemcsak a belbiztonságra, hanem a közegészségügyre is veszélyt jelentenek, mert nem tudni, hogy a balkáni útvonalon tartózkodó 130 ezer emberből hányan fertőződtek meg koronavírussal - tette hozzá.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta: a kormány ragaszkodik a határvédelem elemeihez, mert azok garantálják a belbiztonság stabilitását. Magyarország ezért minden jogi lehetőséget megragad, hogy a tranzitzónákról szóló bírósági ítéletet felülvizsgáltassa - hangsúlyozta.



Kitért arra is: az európai országok jelenleg a koronavírus-járvány elleni védekezéssel és a járvány okozta gazdasági kihívásokkal vannak elfoglalva. Ennek során nem kívánatos az illegális migránsok tömeges érkezése és az egészségügyi ellátórendszer leterhelése - vélekedett.



MTI