Koronavírus - Szlávik: csökken az esetek száma, de továbbra is vigyázni kell

2020. május 19. 10:42

Hiába csökken a koronavírusos esetek száma, továbbra is vigyázni kell, hiszen a mai napig az ország különböző részein találnak betegeket - mondta Szlávik János infektológus, a Dél-Pesti Centrumkórház főorvosa kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Szlávik János - koronavirus.gov.hu

Mindez azt jelenti, hogy azokat a veszélyeztetett csoportokat, amelyeknél a vírus valóban komoly gondot okoz, továbbra is védeni kell - emelte ki. Hozzátette, továbbra is maszkot kell használni, fertőtleníteni kell és meg kell tartani a védőtávolságot.



Kérdésre válaszolva elmondta azt is, nagyon sokfajta gyógyszert alkalmaznak Magyarországon a vírus ellen, ezek között említett malária, HIV-AIDS és influenza elleni szereket, valamint a Japánból és az Egyesült Államokból érkezett készítményeket, de a plazmaterápia is hatásos.



Vannak már hatékony gyógyszerek a vírus ellen, de a megoldást az oltás jelenti majd - hangsúlyozta. Az is elképzelhető, hogy már megvan az oltás is, hiszen több mint százféle kísérlet zajlik a világban, és ezek közül többet már embereken tesztelnek - tette hozzá

MTI