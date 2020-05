France Football: a PSG elnöke a legbefolyásosabb ember a labdarúgásban

2020. május 19. 11:37

A világ labdarúgásában a legnagyobb befolyással bíró személyiség a Paris Saint-Germain elnöke, Nasszer al-Kelaifi - a France Football szerint.

Nasszer al-Kelaifi - goal.com

A francia szaklap kedden még csak kivonatosan ismertetett listája ötven nevet tartalmaz, s az arab üzletember mellett a Juventus ötszörös aranylabdás csatára, Cristiano Ronaldo és a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino került be az első háromba.



A France Football magyarázata szerint a PSG 46 éves tulajdonosa annak a munkának az elismeréseképpen végezhetett az élen, amellyel a párizsi klubot eljuttatta a sportág világelitjébe. Az újság az elnök érdemének tudja be, hogy amíg a Paris Saint-Germain 2011-ben csupán 44 ezer játékosmezt tudott értékesíteni, addig mára ez a mennyiség egymillió fölé emelkedett. A francia futballklub elismertségének további mutatójaként hozza fel, hogy követőinek száma félmillióról 87 millió fölé nőtt a világhálón. Al-Kelaifi, aki 2011-ben vásárolta meg a PSG-t, befolyásos alakja a nemzetközi médiának is a BeIN Media Group elnökeként, és egyik vezető képviselője annak a Katarnak, amely a következő világbajnokságot rendezi - írta a France Football.



A később nyilvánosságra hozandó ötvenes listán, amelyen több játékosügynök is szerepel, a legnagyobb futballsztárok közül helyet kapott a hatszoros aranylabdás Barcelona-ász, Lionel Messi, továbbá Raheem Sterling, a Manchester City támadója, Mohamed Szalah, a Liverpool csatára, s a Paris Saint-Germain két csillaga, Neymar és Kylian Mbappé is.

MTI