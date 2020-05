Székelyföld: Ne menjenek tömegesen a hívek idén pünkösdkor Csíksomlyóra

2020. május 19. 11:51

Év elejétől készül a csíksomlyói kegyhely a pünkösdszombati búcsúra, azonban a koronavírus-járvány kapcsán végrehajtott egészségügyi döntések következtében a kegyhely idén nem tudja fogadni a tömeges zarándoklatot – jelezték a hétfőn késő este szerkesztőségünknek elküldött közleményükben a ferences testvérek. Mint írják, nehéz döntést kellett meghozniuk a zarándokok egészségének megóvása érdekében, amely egyben a zarándokok iránti felelősség vállalása is.

Kép: Pinti Attila

E döntés értelmében a ferences testvérek arra kérik a zarándok testvéreket, hogy idén szervezetten ne zarándokoljanak el a kegyhelyre a pünkösdszombati búcsú alkalmával, hanem „szívünk zarándoklatával kapcsolódjanak be” az ünnepi szentmisébe és az egyéb liturgikus programokba. Arra kérik a híveket, hogy ne szervezzenek keresztaljákat, és kerüljék a tömeges zarándoklatot. A szentmise élőben követhető lesz a kegyhely honlapján és Facebook-oldalán, továbbá közvetíti a Duna TV és az Erdélyi Mária Rádió.

A ferences testvérek ugyanakkor arra kérik azokat, akik időközben egyedül a kegyhelyre látogatnak, hogy szigorúan tartsák be a járvány terjedését megakadályozó előírásokat (viseljenek maszkot, mossanak gyakran kezet és tartsák be a szükséges távolságot), ezzel is segítve, hogy minél hamarabb alkalmas legyen a kegyhely a zarándokok fogadására Tudnivalók a rendkívüli búcsús szentmiséről A 2020. május 30-i csíksomlyói pünkösdszombati búcsús ünnepi szentmise déli fél 1-kor kezdődik a zárt csíksomlyói kegytemplom pápai kisbazilikájában.

A szentmisét Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye Főpásztora mutatja be és mond szentbeszédet. A zarándokok lelki bekapcsolódását segíti az alkalomra összeállított programfüzet, amely PDF-formátumban letölthető lesz a kegyhely honlapjáról és közösségi oldaláról.

szekelyhon.ro