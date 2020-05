Premier League - A Watford kapitánya nem megy edzésre, félti a kisfiát

2020. május 19. 14:37

Troy Deeney, az angol Premier League-ben szereplő Watford labdarúgója kijelentette, hogy a könnyítések ellenére sem kezdi meg csapattársaival az edzésmunkát.

Deeney - watfordobserver.co.uk

A BBC honlapján olvasható cikkben az szerepel: a gárda 31 éves csapatkapitánya a Talk the Talk internetes műsorban azt nyilatkozta, hogy egyrészt amúgy is légzési nehézségekkel küzdő gyermekét nem akarja "még nagyobb veszélybe" sodorni, másrészt színes bőrűként figyelmeztető számára a statisztikák kockázati mutatója.



"Elég, ha csak egy ember fertőzött a csapatból, én pedig nem akarom hazavinni a vírust. A kisfiam csak öt hónapos, légzési nehézségei voltak, ezért sem akarok úgy hazajönni, hogy még nagyobb veszélynek tegyem ki őt" - nyilatkozta.



Deeney ezt követően utalt a Nemzeti Statisztikai Hivatal adataira, miszerint a színes bőrű, valamint az ázsiai és a vegyes etnikumban élő embereknél négyszer nagyobb valószínűséggel fordul elő a koronavírus, a színes bőrű férfiak és nők esetében pedig csaknem kétszer olyan valószínű, hogy halálos veszély fenyegeti a fertőzötteket, mint az Angliában és Walesben élő fehér bőrűeket.



A játékos múlt szerdán egyeztetett a többi PL-csapat kapitányával, illetve orvosi szakértőkkel, ahol elmondása szerint nagyon egyszerű kérdéseket tett fel, de a reakciók nem nyugtatták meg és oszlatták el a kételyeit. Például abban a tekintetben, hogy az érintett játékosoknál a nagyobb kockázati tényező nagyobb orvosi figyelmet is jelent-e majd a kluboknál.



"És hogy van az, hogy július közepéig nem mehetek fodrászhoz, de a tizenhatoson belül akár együtt lehetek másik 19 emberrel, akikkel ütközhetek vagy felugorhatok velük fejelni. Erre a kérdésre senki nem tudott nekem válaszolni, és nem azért, mert nem akart, hanem mert nem tudott. Akkor én azt mondtam, hogyha nem ismerünk minden információt, akkor miért kockáztassak" - közölte.



A PL klubjai hétfőn rendkívüli megbeszélésen egyhangúlag fogadták el azt, hogy keddtől (mától) kis csoportokra bontva (legfeljebb öt fő) megkezdődhetnek a maximum 75 percig tartó edzések. A tréningeken egyelőre kerülni kell azokat a gyakorlatokat, amelyek során a játékosok testi kontaktusba kerülhetnek egymással. A csapatoknál az újraindulásig heti két alkalommal mintegy 40 főt - játékost, edzőt, stábtagot - vetnek alá tesztnek.



A bajnokságot - amely eredetileg május 17-én zárult volna - márciusban függesztették fel a járvány miatt, de a brit kormány a hónap elején megnyitotta a lehetőséget a profi sport újraindulásához. Zárt kapus mérkőzésekkel így a PL is folytatódhat, a tervek szerint júniusban, a csapatoknak még 9-10 mérkőzésük van hátra.

MTI