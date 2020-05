Horváth Ildikó: a kormány elkötelezett az egészségügyi alapellátás fejlesztésében

2020. május 19. 14:59

A kormány elkötelezett az egészségügyi alapellátás fejlesztésében, az egészség megőrzésében és a betegségek megelőzésében - jelentette ki Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár kedden a családorvosok világnapja alkalmából a fővárosban tartott sajtótájékoztatóján.

Horváth Ildikó - magyarhirlap.hu

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azt mondta, ezen a napon a kormány köszönetet mond az alapellátásban dolgozó háziorvosoknak, akik helytálltak a koronavírus-járvány idején.



Hozzátette, a 65 év feletti orvosoknak külön megköszönik, hogy éltek a távkonzultáció lehetőségével, és így igyekeztek a lehető legjobbat nyújtani a betegeik számára.



"Meggyőződésem, hogy ez a munka, amit ők is elvégeztek és az a csapatmunka, amit sokan - fiatalabb kollégáik bevonásával - elvégeztek a betegeik érdekében, a betegeiknek nemcsak a koronavírus-fertőzéssel szembeni védettségét fokozta (...), hanem egyéb betegségeiknek a megfelelő felismerését, és a krónikus betegségek megfelelő gyógyszerezését is biztosította" - fogalmazott.



Kiemelte, hogy minden adat azt mutatja, ez valóban sikerült, hiszen Magyarország azon országok közé tartozik, amelyek a legjobb védettséget élvezték a koronavírus-járvánnyal szemben. Az elmúlt hetekben még az ismert halálokok miatt is kevesebben haltak meg az országban, mint az utóbbi tíz évben ilyenkor - fűzte hozzá.



Kérdésre válaszolva Horváth Ildikó elmondta azt is, arra számít, hogy a távkonzultációt vagy az egyéb online megoldásokat használva sok 65 év feletti háziorvos "benne marad majd a rendszerben".



Békássy Szabolcs országos háziorvosi kollegiális vezető a sajtótájékoztatón azt mondta, a statisztikai adatok is alátámasztják, hogy a betegek ellátása a koronavírus-járvány idején bevezetett korlátozó intézkedések ellenére folyamatos volt.





Békássy Szabolcs - kisdunamentipraxiskozosseg.hu



Az ellátások száma nem csökkent lényegesen, inkább a formája változott meg - tette hozzá -, ugyanis a személyes, közvetlen betegellátás helyett a távkonzultációk kerültek előtérbe.



A szakmai vezető is köszönetet mondott kollégáinak, azért, hogy mindenkinek sikerült megszerveznie ezt az átállást a praxisában; minden beteg megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy pontosan mi várható és miként érik el a szolgáltatásokat.



Kérdésre reagálva azt mondta: a járvány pozitív hozadékának számít, hogy sokkal tervezhetőbbé vált a betegellátás, hiszen a páciensek szigorú előjegyzési rend alapján érkeztek a váróba, és ez a mai napig így van.



